На Каннском фестивале прошла акция в поддержку Сенцова 12.05.2018, 22:07

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Баннер в поддержку режиссера появился перед показом украинского фильма.

На Каннском кинофестивале во Франции перед мировой премьерой украинского триллера "Женщина на войне" прошла акция в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в Facebook сообщило Государственное агентства Украины по вопросам кино.

На экране появился большой баннер, на котором на английском языке было написано: "Владимир Путин – президент России до 2024 года. Олег Сенцов – заключенный России до 2034 года. Немедленное освобождение Олега Сенцова!"

Фото: facebook.com

71-й Каннский международный кинофестиваль продлится в 2018 году до 19 мая.

25 августа 2015 года крымский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы.

Российский суд признал его виновным в создании в Крыму “террористического сообщества” и руководстве им, “покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта”.