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Пушков: Хоккеисты сборной Беларуси готовы к критике Лукашенко

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  • 12.05.2018, 22:22
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Сергей Пушков

И.о. главного тренера сборной Беларуси прокомментировал вылет из элиты.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков заявил, что он и хоккеисты готовы к критике диктатора Александра Лукашенко после вылета из элитного дивизиона чемпионата мира, передает РИА «Новости».

Сборная Беларуси в субботу проиграла команде Австрии (0:4) на групповом этапе чемпионата мира в Дании и потеряла шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

«Понятно, что критика будет, мы готовы к этому, - ответил Пушков журналистам на вопрос о возможной критике со стороны правителя Беларуси. - Задачу, чтобы остаться в высшем дивизионе чемпионата мира, команда не выполнила. В этом году турнир очень высокого уровня получился. На том уровне, на котором проходят игры, наши ребята не могут выступать».


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