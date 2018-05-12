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Михал Хаброс: Костюшко является героем в масштабе континентов

  • 12.05.2018, 22:41
Михал Хаброс

12 мая в Беларуси был открыт важнейший памятник Тадеушу Костюшко.

В Меречевщине неподалеку от Бреста 12 мая был открыт памятник уроженцу местности Тадеушу Костюшко. Это первый памятник Костюшко, созданный в Беларуси, отмечает «Радио Польша».

Сбор средств на монумент проходил в интернете.

По словам независимого журналиста, инициатора создания памятника Глеба Лободенко, во всем мире существует около 200 памятников Костюшко. По его мнению, 12 мая был открыт важнейший из них:

«Несправедливо, что в том месте, где родился Костюшко, никогда не было памятника. Я думаю, это большое событие и для поляков, и для белорусов, и для американцев – для каждого народа, для которого Костюшко стал героем».

Одним из первых цветы к памятнику возложил поверенный Посольства Польши в Беларуси Михал Хаброс. «Костюшко является героем в масштабе континентов. Это герой США, Франции, Польши. Его имя носит высочайшая вершина Австралии. Лишь сейчас он, так сказать, вернулся сюда, на свою родину, в то место, где он родился», - сказал польский дипломат.

В церемонии открытия памятника приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители местных властей, дипломаты из Польши, Украины, Франции и США.


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