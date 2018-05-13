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Израиль удваивает численность войск на границе

  • 13.05.2018, 8:02

Решение принято из-за переезда посольства США в Иерусалим.

Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Об этом в субботу, 12 мая, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в израильской армии (перевод – dw.com).

По данным AFP, эти меры будут предприняты в связи с предстоящим переездом посольства США в Иерусалим и возможной эскалацией конфликта с Палестиной. В общей сложности израильские границы будут усилены тремя бригадами пехоты. Посольство будет открыто в понедельник, 14 мая.

Также в субботу израильская авиация уничтожила тайный тоннель, прорытый боевиками ХАМАСа на территорию Израиля. Тоннель находился рядом с КПП "Эрез".

По словам представителя израильской армии Йонатана Конрикуса, тоннель длиной в километр предназначался для тайного проникновения боевиков в Израиль и был практически полностью готов для использования.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и объявил о переносе туда посольства из Тель-Авива.

В ответ Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть данное решение.

Трамп выступит на церемонии переноса посольства из Тель-Авива с видеообращением. Американскую правительственную делегацию возглавит замминистра обороны США Джон Салливан. В Иерусалим прибудут также министр финансов Стивен Мнушин, дочь главы Белого дома Иванка Трамп, ее муж и советник президента Джаред Кушнер и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.


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