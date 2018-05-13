Вячеслав Косинеров вышел на свободу 13.05.2018, 8:18

Вячеслав Косинеров слева

Фото: facebook.com

Активист провел на Окрестина 10 суток за участие в разрешенном митинге.

Общественный активист, бывший фигурант «дела граффитистов» Вячеслав Косинеров, осужденный на 10 суток административного ареста, 12 мая вышел на свободу из изолятора временного содержания на Окрестина в Минске, сообщает «Радыё Рацыя».

Косинерова судили по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) за то, что он во время разрешенного властями митинга Белорусского конгресса демократических профсоюзов 1 мая в Минске зажег фаер.

Активист был задержан после акции, однако вечером того же дня отпущен без составления протокола. 2 мая он находился у здания суда в ожидании рассмотрения дела его задержанного соратника. Там Косинерова повторно задержали и отвезли в УВД Центрального района для составления протокола.

Спустя несколько часов активиста привезли в суд, в его отношении был составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). Косинерова обвинили в проведении 1 мая несанкционированного массового мероприятия возле проходившего в это же время санкционированного митинга.

Однако после ознакомления с протоколом судья направила его на доработку, ночь Косинеров провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщалось, у участников митинга, организованного 1 мая БКДП в столичном Киевском сквере, возник конфликт с анархистами. Через полчаса после начала мероприятия в сквер пришли три анархиста во главе с Косинеровым. Одетые в черное, они растянули транспарант «Свабода, роўнасць, самакіраванне» («Свобода, равенство, самоуправление»).

Во время выступления председателя БКДП Александра Ярошука Косинеров зажег фаер, а затем начал говорить через мегафон. Он, в частности, заявил, что в стране остаются политзаключенные.

Во время выхода из сквера троих анархистов задержали силовики в штатском. 2 мая активист анархистского движения Алексей Зуев был наказан штрафом в 10 базовых величин (245 рублей) за то, что скрывал на санкционированном мероприятии свое лицо под маской, а это запрещено законодательством.