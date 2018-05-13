закрыть
13 мая 2018, воскресенье, 12:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сеанс с разоблачением: как в России готовят фейки о Сирии

  • Владимир Абаринов, «Радио Свобода»
  • 13.05.2018, 8:34
  • 4,693

Цена путинской пропаганды – горсть фиников и чашка риса.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) закончили работу в сирийском городе Дума, где 7 апреля, по сообщениям различных источников, имело место применение отравляющих веществ режимом Башара Асада. Анализ полученных проб займет не менее трех-четырех недель. Но России все уже ясно: никакой химической атаки не было, все это – наглая инсценировка и провокация. Удастся ли специалистам установить истину? Хлор и зарин быстро улетучиваются, а свидетели в подконтрольном режиму городе вряд ли имеют возможность говорить, не опасаясь за последствия.

Почву для разоблачения "химической провокации", как выразился российский постпред в ООН Василий Небензя, российский агитпроп готовил загодя. Однако поначалу планировалось обвинить в применении химического оружия "террористов".

Мальчик в городе Дума, Сирия, 16 апреля 2018

"В Минобороны России заявили, что располагают данными о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. По информации военного источника, террористы завезли на территорию Саракиба в провинции Идлиб баллоны с хлором и средствами защиты... В Минобороны РФ заявили, что в понедельник, 12 февраля, в ведомство поступил телефонный звонок от одного из жителей населенного пункта Саракиб. По его словам, в провинции проводится подготовка к съемке инсценированной атаки с использованием отравляющих химических веществ. Предполагается, что далее запись будет передана иностранным СМИ".

Это сообщение RT от 13 февраля. 2 марта география будущей провокации изменилась. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что провокация с применением отравляющих веществ готовится в Восточной Гуте, то есть именно там, где расположен город Дума:

"Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химоружия против собственного народа".

Впоследствии сценарий опять изменился: не применение химоружия, а имитация его применения.

7 апреля после 20:00 по местному времени из Думы стали поступать сообщения о химатаке. Социальные сети заполнились фотографиями и видеороликами с места событий.

9 апреля для обсуждения случившегося в Нью-Йорке был созван Совет Безопасности ООН. Василий Небензя уверенно объявил химатаку провокацией и инсценировкой:

"После освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медицинских учреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено, медицинский персонал и жители информации о возможных местах их захоронения не имеют".

В тот же день телеканал RT показал репортаж под названием "Токсичный вброс", а на следующий прокремлевский сайт Eurasia Daily опубликовал под заголовком "Фотосессия мертвых" разбор изображений, якобы "сфабрикованных" авторами провокации:

"А вот ролик, который сделали уже в другой квартире и который распространяла медиагруппа Orient news... На кадрах видно, что в комнате на ковре лежит мальчишка, а около него стоят двое мужчин. Один снимает тело на смартфон, а другой, якобы отец, поднимает тело ребенка за руки и надрывно говорит: "Детка, вставай, я купил вам шоколад". Трудно не заметить, что на видео изображен один и тот же ребенок, который до этого был снят в коридоре другой квартиры. Одинаковый свитер, отметка на виске, возраст, прическа, даже поза не оставляют сомнений".

Правда, видеоролики "провокаторов" представлены на сайте Eurasia Daily в виде скриншотов, но при известной настойчивости их можно найти в Твиттере. Вот здесь можно увидеть ролик про шоколад. А здесь снят якобы тот же мальчик, изображающий мертвого, но в другой квартире. Читатель может сделать вывод самостоятельно.

Во всех разоблачительных материалах фигурирует организация "Белые каски", о которой Василий Небензя выразился так:

"Господа, маски, а точнее "Белые каски", в очередной раз сброшены".

Желтый баллон, обнаруженный на крыше дома в Думе после химической атаки 7 апреля 2018

11 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир обрушился на "провокаторов" всей силой своего красноречия. При этом провокация с применением химоружия превратилась в "провокацию с якобы применением отравляющих веществ":

"Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента.

Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы "применения" химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ".

Российские специалисты прибыли в Думу в тот самый день, когда о результатах их работы сообщал в Нью-Йорке Василий Небензя. В отличие от экспертов ОЗХО, им хватило нескольких часов – с учетом разницы во времени – чтобы сделать выводы.

13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков показал журналистам видеоролик, на котором о "провокации" рассказывают ее непосредственные участники. "Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в г. Дума", – пояснил генерал. Их показаний, однако, слышно не было, их имена Конашенков не назвал. Впоследствии оба приехали в Гаагу и давали показания уже "со звуком".

Знаменитого теперь мальчика Хасана репортер ВГТРК Евгений Поддубный к тому моменту еще не нашел, первые сообщения о нем появились 18 апреля, а интервью в шоу Дмитрия Киселева – 22 апреля. Впрочем, как отмечает мой коллега Марк Крутов, рассказ Хасана ни в коей мере не разоблачает "провокацию".

Привет. Это Хасан Диаб. Ему 11 лет и он снимался в ролике Белых касок за еду (финики, рис, печенье) 7 апреля в Думе. Хасан жив и здоров и передает привет всем, кто так сильно переживает за пострадавших в Думе от отравления, и одобряет удары по Сирии. ************************************************************In return for playing a victim in #WhiteHelmets propaganda video 11 year old #HassanDiab got some badly needed food a few dates, rice, and a cookie He is alive and well and sends his greetings to everyone#whitehelmets #douma #syria #chemicalattack

Публикация от Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny)

В ночь с 13 на 14 апреля США и их союзники нанесли удар возмездия по Сирии. Прибывшие в Сирию 14 апреля эксперты ОЗХО несколько дней не могли попасть в Думу. Между тем западные журналисты сообщали о энергичной зачистке следов химатаки. Корреспонденты CBS News уже 9 апреля говорили по телефону с врачом больницы в Думе, который просил не называть его имени. Он утверждает, что оказал помощь 70 отравленным газом пациентам.

17 апреля CBS показала репортаж из Думы. Ее съемочная группа нашла и лежащий на крыше дома баллон с химическим боеприпасом, и свидетеля по имени Наср Ханан, который утверждает, что от газа погиб его брат Хамзех.

Апофеозом кампании "разоблачения" стала пресс-конференция свидетелей в гаагском отеле Crown Plaza, созванная 26 апреля вопреки просьбе ОЗХО воздержаться от ее проведения до того, как эксперты закончат работу с образцами. Свидетели складно повторили российско-сирийскую версию (дирижировал ими заместитель постпреда Сирии в ОЗХО Гасан Обаид), но пообщаться с ними журналистам, по существу, не дали: после четырех-пяти вопросов российский постпред Александр Шульгин сказал, что сирийцам пора собираться домой. Мальчику Хасану дали сказать буквально несколько слов. На этот раз он не стал говорить, что за участие в съемках провокационного ролика ему дали фиников и риса.

Сирийцы перед началом пресс-конференции с послом России в Нидерландах 26 апреля 2018

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова убеждена в неопровержимости этих показаний:

"Искренность и прямота, с которыми свидетели этой "постановки" рассказывали о пережитом, казалось бы, не должны были оставить никаких сомнений. Но, как это бывает в современном мире, к сожалению, в этих "кривых зеркалах" все выглядит иначе, по крайней мере, многие для этого делают все возможное".

Тем не менее неопровержимыми эти свидетельства назвать сложно. Эти люди находятся в полной зависимости от того самого режима, который обвиняется в химатаке, и его союзника – России. "Да, сегодня мы поймали за руку клеветников, – говорил Александр Шульгин. – Поймали за руку тех, кто пытался вводить в заблуждение мировую общественность... Думаю, что после сегодняшнего брифинга и этой пресс-конференции ни у кого не останется сомнений, кто в действительности распространяет лживые новости и кто ведет информационные войны".

На разоблачение "провокации" были мобилизованы все информационные ресурсы агитпропа, включая те, которые на Западе заслуженно считаются средствами дезинформации. Москва возмущается тем, что США и их союзники пользуются данными соцсетей (хотя российский закон приравнял их к СМИ), но в ее кампании участвуют и вождь американских неонацистов Ричард Спенсер, и его бывшая жена, поклонница и переводчик Александра Дугина Нина Куприянова (она же Nina Byzantina), глумливо указывающая местом своей работы "естественно, фабрику кремлевских ботов".

Неутомимая разоблачительница "Белых касок" Ванесса Били стала колумнистом и экспертом RT, а российское посольство в Лондоне охотно пользуется в Твиттере продукцией этих подручных министерства правды – например, демотиватором "Джихадистам – Нобелевскую премию мира".

"Белые каски" – организация добровольцев, спасающая пострадавших и восстанавливающая разрушенную инфраструктуру в отсутствие тех, кто этим должен заниматься по должности – внушают особенную злобу Москве. Василий Небензя называет их "псевдогуманитариями", а представитель Сирии в ОЗХО Гасан Обаид – "террористами". Год назад Радио Свобода провело собственное расследование обвинений против "Белых касок". И пришло к следующему выводу:

"Эта смесь правды и вымысла, настоящих и предполагаемых фактов не помогает разобраться в том, что в действительности случилось, зато легко подхватывается пропагандой. Альтернативные ветераны и альтернативные правозащитники утверждают, что предлагают альтернативный взгляд на события. Но альтернатива правде – ложь".

На своем брифинге Мария Захарова назвала "фантастической новостью" сообщения о том, что администрация США приостановила финансирование "Белых касок":

"Что, последняя "фильма" не понравилась? Может быть, есть еще какие-нибудь причины? Вообще, честно говоря, хочется знать точно сколько денег "Белые каски" получали непосредственно от правительства США и от правительств других государств, в том числе от тех трех государств, которые не так давно нанесли удар по Сирии".

Сирийский ребенок в больнице Думы 7 апреля 2018

Под "фильмой" Мария Захарова подразумевает "постановочные" съемки, "имитирующие" последствия химатаки. На самом деле финансирование приостановлено еще в марте, то есть до атаки, и спустя всего две недели, как представителей "Белых касок" принимали в Госдепартаменте. Правительство США анализирует смету гуманитарных расходов на Сирию с целью их оптимизации. Речь идет о смешной для Вашингтона сумме – 200 миллионов долларов. Это решение отчасти отражает непоследовательность американской политики в отношении Сирии: в то время как министр обороны убежден, что США должны сохранить свое военное присутствие в Сирии и взять на себя долгосрочные обязательства, президент обещает избирателем как можно скорее уйти оттуда.

Не секрет и источники финансирования "Белых касок". Оно складывается из взносов США, Великобритании, ФРГ, Канады, Нидерландов, Дании, Японии и Новой Зеландии. В прошлом году "Белые каски" опубликовали свой бюджет – 23 миллиона долларов в год. Это капля в море общей суммы ассигнований на гуманитарные нужды Сирии. На недавней конференции доноров в Брюсселе страны ЕС и США пообещали выделить в этом году 4,4 миллиарда долларов, причем крупнейшим донором Сирии стала, как и в прошлом году, Германия.

Тем временем на ленте РИА Новости появилось сообщение из Бейрута:

"В Сирии американские спецслужбы готовят новую провокацию с "химатакой". Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, связанный с сирийскими силовиками".

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич