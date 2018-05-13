Белорусский хоккей больше не топ 9 13.05.2018, 8:47

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Как он оказался в низшем дивизионе и кто его вытащил оттуда в 2004 году.

Сборная Беларуси по хоккею впервые за 14 лет лишилась прописки в элитном дивизионе чемпионата мира, уступив в борьбе за «выживание» французам (2:6) и австрийцам (0:4). С начала первенства белорусские хоккеисты лишились главного тренера и потерпели 6 поражений с общим счетом 4:29. 15 мая они проведут заключительный поединок против словаков, который не имеет турнирного значения.

Провал хоккеистов — не единственная неудача Беларуси на международной арене на нынешней неделе. В песенном конкурсе «Евровидение» в финальную часть не прошел представитель от нашей страны Alekseev.

Сайт tut.by использовал его композицию в ролике про выступление хоккейной сборной на ЧМ-2018 и вспомнил игроков, которые в 2004 году вывели ее в элиту. В их числе Андрей Скабелка, Алексей Калюжный, Руслан Салей, Андрей Мезин, Михаил Грабовский и Андрей Костицын.