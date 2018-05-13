Искусственный интеллект предсказал, чем закончится последний сезон «Игры престолов» 2 13.05.2018, 8:59

Угадал алгоритм или нет, поклонники сериала смогут проверить только в 2019 году.

Разработчик Тейлор Ларкин создал алгоритм, который смог предсказать, кто умрет в последнем сезоне «Игры престолов». Если вы доверяете искусственному интеллекту, то впереди вас ожидают жесткие спойлеры, пишет knife.media.

Алгоритм LightGBM проанализировал всех живых и мертвых персонажей саги. Выяснилось, что женщины в «Игре престолов» умирают гораздо реже мужчин, а чем старше герой, тем выше его шансы быть убитым. Самым уязвимым домом оказались Таргариены.

Учитывались события как сериала, так и книг цикла «Песнь Льда и Пламени». Компьютер составил рейтинг персонажей, у которых больше всего шансов покинуть нас в 8 сезоне:

Дейенерис Таргариен — 83,77 %

Джейме Ланнистер — 72,91 %

Тирион Ланнистер — 70,76 %

Бран Старк — 66,02 %

Серсея Ланнистер — 60,39 %

Джон Сноу — 58,99 %

Эурон Грейджой — 54,95 %

Санса Старк — 50,28 %

Арья Старк — 49,04 %

Джендри — 39,87 %

«Персонаж Джендри, скорее всего, выживет и, возможно, будет управлять королевством», — делает вывод Ларкин.

Угадал алгоритм или нет, поклонники сериала смогут проверить только в 2019 году, когда «Игра престолов» вернется на экраны.