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Си Цзиньпин может встретиться с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

  • 13.05.2018, 9:12
Си Цзиньпин
Фото: Reuters

Трехсторонние переговоры будут посвящены установлению прочного мира в регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и северокорейским правителем Ким Чен Ыном в кулуарах предстоящего американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на источник.

По данным телеканала, стороны могут обсудить замену соглашения о перемирии на Корейском полуострове полноценным мирным договором.

Как отмечается, в 1953 году при подписании соглашения о перемирии в Корейской войне также присутствовали лидеры США, Китая и Северной Кореи.

Ранее СМИ сообщили, что итогом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре может стать объявление о завершении Корейской войны.


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