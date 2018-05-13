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Сергей Пушков: Наши хоккеисты «не успевали восстанавливаться»

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  • 13.05.2018, 9:17
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Сергей Пушков

Исполняющий обязанности тренера команды «объяснил», почему был провален ЧМ-2018.

Хоккеисты не успевали восстанавливаться — в этом причина неудачного выступления белорусской сборной на чемпионате мира в Дании, заявил исполняющий обязанности тренера команды Сергей Пушков в эфире телеканала «Беларусь 1».

— Задачу команда не выполнила, чтобы остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Не совсем хорошо все-таки ребята физически выглядели, не успевали восстанавливаться после матчей. Я привожу в пример вчерашний матч, сколько было затрачено сил. Поэтому нельзя же было отдавать матч и не играть его… Играя два матча, мы не забиваем ни одного гола. Нападающие должны все-таки играть более остро. Ряд игроков, которых, к сожалению, по разным причинам нет в команде, конечно, ее усилили бы, и это была бы совсем другая команда. То, чего нам не хватало, я думаю, эти игроки бы добавили. Были бы и голы, и многое они бы сделали для команды. Но, к сожалению, их не было.

Защитник сборной Дмитрий Коробов считает, что виновата сама команда.

— Вся вина на нас лежит. Кому сейчас легко будет возвращаться? Вся ответственность лежит на игроках. Мы это сделали, такое сотворили, значит, будем делать все, чтобы вернуться в элиту.

Фото: reuters

Ранее, напомним, голкипер сборной Виталий Трус также комментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии, после которого белорусская команда потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе сильнейших.

«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего…».

12 мая 2018 года станет черным днем календаря для белорусского хоккея. Наша дружина крупно проиграла австрийцам на чемпионате мира по хоккею — 0:4 — и покинула элиту мирового хоккея. Белорусские хоккеисты не выиграли ни одного матча на чемпионате мира в Дании.

«Этот чемпионат ещё долго будут обсуждать. Пищи для раздумий он предоставил в избытке. Но сразу после игры было очевидно одно: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше. Мы выходили играть против лучших команд и на себе испытали уровень их хоккея. Ребята отдавали борьбе все силы. И упрекать их можно лишь в том, что они не сотворили чуда. Впереди долгий путь наверх. И он обязательно будет успешным. Нужно только поставить цель и начать работать», — говорится в сообщении на сайте Федерации хоккея Беларуси.


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