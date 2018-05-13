Очевидец: На границе с Польшей ОМОН и милиция «перехватили» бус Транспортной инспекции

Очевидец: На границе с Польшей ОМОН и милиция «перехватили» бус Транспортной инспекции13
- 13.05.2018, 9:29
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Загадочный инцидент произошел в пункте пропуска Козловичи.
Очевидец сообщил сайту abw.by, что в пункте пропуска Козловичи развиваются события с участим правоохранительных органов.
"В Козловичах ОМОН, милиция и по гражданке кто-то "перехватили бус транспортной инспекции, транспортников положили лицом о машину. Стоят, руки вверх, ноги на ширине плеч", - написал очевидец.
Он добавил: "Это все происходит прямо сейчас. Много людей в штатском, несколько авто гражданских, бус зеленого цвета предположительно пограничников..."