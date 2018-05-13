Кандидат в премьеры Каталонии пообещал создать независимое государство 13.05.2018, 9:54

Ким Торра

Ким Торра заявил, что будет работать над этим «без отдыха».

Кандидат в премьер-министры Каталонии Ким Торра пообещал в случае избрания на должность "работать без отдыха" для создания независимой каталонской республики.

Об этом передает El Pais.

Своим заявлением на заседании регионального парламента Торра открыл дебаты относительно выборов нового премьера.

Торра подтвердил свою готовность войти в "процесс институционализации, которая приведет к разработке каталонской Конституции" и пообещал, что будет верным "мандату 1 октября", ссылаясь на результаты незаконного референдума о независимости региона в прошлом году.

Он подчеркнул, что будет бороться за освобождение "политических заключенных" и возвращение "засланцев". Торра добавил, что на его месте должен бы быть бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который объявил, что не будет баллотироваться на новый срок из-за судебных преследований.

Сейчас он находится в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Для избрания Торры в субботу необходимо, чтобы за него проголосовало абсолютное большинство депутатов. Однако партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) и "Республиканские левые Каталонии" (ERC), которые выступают за независимость и поддерживают Торру, не имеют такого количества голосов.

Ожидается, что его кандидатуру утвердят во втором туре, который состоится в понедельник. Во время второго тура голосования необходимо простое большинство голосов, которое есть у двух сепаратистских партий.

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.