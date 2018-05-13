Витебские власти научились делать «ремонты-невидимки» 3 13.05.2018, 9:59

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Герберт Уэллс мог бы позаимствовать у белорусских чиновников сюжет для фантастической повести.

Витебский активист Олег Кветинский решил выяснить, когда же в его подъезде будет ремонт. Но до местного ЖРЭТ (Жилищно-ремонтно-эксплуатационный трест) дойти не успел: в почтовом ящике его ждало письмо с отчетом, что все давно отремонтировано, сообщает «Белсат».

Еще зимой Олег обратился к «депутату» «палаты представителей» Татьяне Старинской с просьбой провести ремонт окон в подъезде № 2 в доме № 119 по улице М. Горького в Витебске. «Депутат» передала обращение государственному предприятию «ЖРЭТ г. Витебска» и поручила восстановить недостающее остекление в оконных рамах в феврале того же года.

Зима давно закончилась, но за работу так никто и не взялся, говорит Олег Кветинский: «Хотел было уже зайти в ЖРЭТ и спросить, когда же они сделают обещанный еще в феврале ремонт окон в подъезде, однако тут приходит письмо – работы по восстановлению отсутствующего остекления проведены. А жильцы дома даже и не заметили перемен».

Олег Кветинский в своем подъезде. Согласно документам стекло в окна будто бы вставили, правда через такое невидимое стекло проходит человеческая рука

Стоит вспомнить, что ЖРЭТ г. Витебска – проблемное предприятие. Работникам второй год сокращают зарплаты и меняют условия труда. Людям приходится работать собственным инструментом, а материалы – покупать самим или искать по помойкам. Не удивительно, что в таких условиях ремонт происходит исключительно на бумаге.

Жильцов дома такой ремонт на бумаге не удовлетворил, поэтому они и дальше будут требовать от «депутата» выполнения обещанного.