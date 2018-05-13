Выходец из РФ напал с ножом на прохожих в центре Парижа 13.05.2018, 10:04

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Фото: reutera

Теракт произошел возле Оперы Гарнье.

12 мая в 20.47 неизвестный с ножом с криками «Аллаху акбар» стал атаковать случайных прохожих на улице Монсини во 2-м округе французской столицы. В результате погиб 29-летний мужчина. Четыре человека были ранены, из них двое — тяжело, их срочно доставили в больницу, сообщает novayagazeta.ru.

Сам нападавший, бросившийся с ножом на приехавшую через девять минут полицию, был застрелен сотрудниками правопорядка.

Примерно через полчаса после трагедии стало известно, что ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Жизнь людей, получивших ранения, сейчас находится вне опасности (одному из них пришлось сделать операцию). Об этом сообщил глава МВД Жерар Коллон, ночью посетивший раненых в больнице.

Президент Макрон через несколько минут после теракта выразил соболезнования пострадавшим и благодарность «сотрудникам полиции, нейтрализовавшим террориста». «Франция в очередной раз заплатила кровавую цену, но она не отступится перед кучкой врагов свободы», — написал Макрон.

Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 мая 2018 г.

Следствие установило личность человека, который совершил вечером, 12 мая, теракт около Оперы Гарнье в Париже. Им оказался мужчина 1997 года рождения, выходец из Чечни. Об этом сообщает LeFigaro со ссылкой на директора кабинета префектуры полиции.

Родственников нападавшего полиция взяла под стражу.