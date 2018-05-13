закрыть
13 мая 2018, воскресенье, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Хорватия готовится перейти на евро

1
  • 13.05.2018, 10:25

Главной задачей переходного периода станет сокращение госдолга.

Хорватия вступила в Евросоюз 1 июля 2013 года, но до сих пор является одной из восьми стран ЕС, в которых имеет хождение собственная национальная валюта. Теперь страна готова начать процесс введения евро вместо куны, сообщают информагентства.

В правительстве считают, что этот переход принесет государству много долгосрочных преимуществ, и произойдет он относительно быстро и дешево.

Основной проблемой переходного периода станет сокращение государственного долга, который в настоящее время немного превышает 80% ВВП.


популярное за неделю

Мнение

«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип
Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич