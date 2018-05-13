Хорватия готовится перейти на евро 1 13.05.2018, 10:25

Главной задачей переходного периода станет сокращение госдолга.

Хорватия вступила в Евросоюз 1 июля 2013 года, но до сих пор является одной из восьми стран ЕС, в которых имеет хождение собственная национальная валюта. Теперь страна готова начать процесс введения евро вместо куны, сообщают информагентства.

В правительстве считают, что этот переход принесет государству много долгосрочных преимуществ, и произойдет он относительно быстро и дешево.

Основной проблемой переходного периода станет сокращение государственного долга, который в настоящее время немного превышает 80% ВВП.