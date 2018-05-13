СМИ: Легендарного Марадону приглашают на работу в брестское «Динамо» 18 13.05.2018, 10:31

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Диего Марадона

Агент знаменитого футболиста вылетел для переговоров с представителями белорусского клуба.

Из сильной жары в сильный мороз. Спустя 7 лет работы в ОАЭ Диего Марадона собирается сменить эту страну на Беларусь. Такую информацию сообщил 12 мая сайт крупнейшей аргентинской газеты Clarín (перевод – belmir.by).

Знаменитый футболист получил предложение стать главным тренером местного клуба «Динамо» (Брест), поясняет издание.

Агент Марадоны Матиас Морла в эту субботу вечером вылетел в Дубай, чтобы встретиться с Диего и провести решающую встречу с руководством белорусского клуба.

«В понедельник, в 5 часов вечера, я собираюсь повидаться с президентом и владельцем «Динамо» и обо всем договориться», – рассказал он журналисту перед вылетом.

До закрытия соглашения с брестским клубом Морла также будет на протяжении недели вести переговоры с представителями сборных Саудовской Аравии и Кувейта, куда тоже зовут Марадону.

Агент не исключил, что и клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ, которым знаменитый аргентинец руководил до недавнего времени, тоже может выйти с предложением, если попадет в высший дивизион.

«Мы собираемся проанализировать, что лучше для Диего, потому что надо учитывать все: переезд, низкие температуры (10 градусов ниже нуля), уровень команды, возможные приобретения», – пояснил Морла.