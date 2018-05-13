Латынина: Путин «моргает» каждый раз, когда попадаются люди, готовые воевать 4 13.05.2018, 10:39

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Юлия Латынина

Как только встает проблема реальной военной конфронтации, Кремль отступает.

Президент РФ Владимир Путин отступает каждый раз, когда речь идет о возможном военном противостоянии со сторонами, которые действительно готовы воевать.

Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.

В качестве примеров она назвала три эпизода: уничтожение Израилем иранских объектов в Сирии, удар США и их союзников из Великобритании и Франции по сирийским объектам после химатаки в Думе, а также расстрел американскими военными российских наемников в районе Дейр-эз-Зор.

"Эти три истории показывают очень важную историю, потому что, действительно. оказывается, что Россия не хочет войны. То есть Россия все время, постоянно размахивает этим флагом внутри страны и кричит "Можем повторить!", шантажирует этим Запад: "А вы не хотите – а мы вам сейчас покажем!" И вот пока мы говорим – это одно, а как дело дошло до трех случаев – Дейр-эз-Зор, Дума и нынешняя израильская атака, и не только нынешняя, потому что перед этим израильтяне, они же бросали пробные шары, они там уничтожали кое-какое иранское ПВО – мы видим, что раз за разом, когда встает проблема реальной военной конфронтации, Кремль отступает", – сказала Латынина.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин "понимает, что маленькая победоносная война хороша только на экране телевизора".

"Она не будет ни маленькой, не победоносной, тем более, эта фраза была, если вы помните, изобретена в России и война, о которой эта фраза была сказана, не оказалась ни маленькой, ни победоносной. И это очень показательная вещь, потому что когда вы занимаетесь шантажом, когда вы пытаетесь разыгрывать из себя

страну-изгоя, то очень важно не блефовать", – считает публицист.

Она отметила, что "Путин моргает" каждый раз, когда ему попадаются люди, готовые воевать: в частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп.