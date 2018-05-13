Это карма, друзья 3 Иван Грунтов, «Трибуна»

13.05.2018, 10:58

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Вокруг хоккейной сборной собралась пестрая банда из идеологически подкованных товарищей.

Весь наш Попенгаген-2018 – одна сплошная расплата за все то, что мы делали неправильно все эти годы. Не могло все время везти. Не могли мы каждый раз выкарабкиваться на тоненького, цепляться за последний шанс. Не проиграли бы все в Дании – проиграли бы через год, через два, через три. Потому что шли к такому не одно десятилетие.

Знаете, сегодня смотрели хоккей с разными эмоциями. Сначала ждали, что вот тут, наконец-то, накидают. Потом удивились немного, что с ходу не побежали давить, крушить, нагнетать. Ребята, вы же сами говорили, что этот матч – финал чемпионата мира. Так какого хрена?.. Какого, спрашивается, играли просто «очередной», а не «финальный»?

Вы же знаете, видели, что такое плей-офф и как там принято, когда на полной концентрации, не уступая и пяди льда, не давая вздохнуть свободно от силовой. Может, от того, что только «видели», а не «участвовали»? Или потому что так и не стали настоящей командой на этом турнире – абсолютно дерьмовом во всех отношениях, начиная от игры и заканчивая всем, что сборную окружало. В команде не винят партнеров, а защищают, в команде не рассуждают, как было раньше, а говорят про то, что есть теперь, в команде не делятся на группы, а выступают единым кулаком, в команде, в конце концов, просто приятно находиться.

Уверен, добрая половина сборников после чемпионата мира скажет, что их не раз посещали мысли: «Скорее бы все это закончилось». Посещали они и нас. Потому что когда откровенно не пошло, это чувствуется.

Вот вы не чувствовали разве? Нет, мы не желали сборной вылета. Потому что «очищение пердивом» – это чушь. Нет никакого очищения и не будет. Это не религия, а спорт. В спорте есть сильные и слабые.

Сегодня мы слабее, но я даже сейчас уверен, что при другом подходе изначально все могло быть не настолько грустно. Упустили мы в этом сезоне именно на этапе подготовки: не построили команду, не подготовили ее правильно, не объяснили верно, как нужно играть, исходя из имеющегося набора исполнителей, ошиблись в комплектации. И вылетели на фиг. Абсолютно по делу.

Потому что это карма, друзья.

Когда Беларусь в последний раз играла в первом дивизионе, я был еще юн и смутно помню те времена. Флэшбеки рисуют картину как будто из сна: ночь, старый телевизор, 15 голландцам. Тогда в хоккее я понимал чуть больше чем ничего, ни разу не видел его вживую, болел футболом и своей эмоциональной памятью помню лишь то, что было чуть-чуть обидно. В «Аяксе» только загоралась звезда Ибрагимовича, голландцы всем прос…али и даже не вышли на «мир», а тут еще, оказалось, и в хоккей совсем не умеют.

Пол жизни пролетело. Достойно, как 0:3 от чехов, иногда похвально, как выходы в четвертьфинал, но местами совсем отстойно. Представляете, мы даже ни разу толком не видели, как сборная Беларуси по хоккею по-настоящему проигрывает. Трагедия? Да бросьте – всего лишь красивое слово для пущей эмоциональной окраски, применимое к спорту только в случаях, когда нужно подбросить угля в печку. Никакая это не трагедия, а просто история о том, что мы конкретно облажались. Трагедия – это 07.09.2011. Упаси вас пережить что-то подобное.

Сегодня же белорусы проиграли. Просто проиграли. Сегодня, вчера, позапозавчера и еще раньше в понедельник, субботу и пятницу. Наш хороший товарищ Путимир разложил, где, в чем, почему и когда это, возможно, закончится. Читать здесь. Не поленитесь – там столько же суровой правды, сколько эмоций в этом посте. И чтобы еще больше заинтриговать: там есть ответ, почему виноваты не Платт, Лингле, Матерухин и Льюис, как сейчас модно будет говорить.

Моветон, конечно, цитировать себя, но позвольте в виде исключения. Три дня назад в другом тексте я писал: «Мы заслужили то, что имеем. Страна, где хоккей не шоу, а сумасшедший коктейль из бесконечных скандалов, нелогичных решений, подводных течений, показухи, заседаний исполкомов, райисполкомов, профкомов, популистских лозунгов и прочей белиберды, достойна ровно той действительности, какую имеем сейчас. Чтобы не гореть всем подряд и не сгорать от того, как все паршиво выходит, нужно любить хоккей, а не пытаться на нем наварить, выслужиться или перед кем-то отчитаться. Как любят его в Канаде, Швеции, Финляндии – все, от малышей до отцов и дедов, всей душой. В Беларуси в почете шоу другого разряда. Мы еще очень молоды, но уже практически безнадежно больны».

Противно сейчас не столько от того, как сыграла команда, потому что здесь-то как раз можно многое объяснить и хоть мало-мальски оправдать, сколько от того, что творилось вокруг нее все эти дни и недели. Не стану оправдывать хоккеистов, они тоже виноваты по-своему, но атмосфера, в которой очутились ребята, не лезет ни в какие рамки.

Такого точно никогда доселе не было. Маховик идеологического бреда закрутился на полную катушку. Мы снова больше «воевали» с невидимыми врагами, чем играли в хоккей. Мы врывались на форумы, чтобы там «отстоять честь». Мы нагружали, загружали, нагнетали, что если не выиграем, то «пи##а».

И я не удивлюсь, если примеров со временем вскроется еще больше – не понаслышке знаю, как весь этот «совок» работает. Не зря вокруг сборной в последние месяцы собралась такая удивительно пестрая банда из идеологически подкованных товарищей. Они ходили вокруг да около, отвлекая от главного, рассказывая, кому давать интервью, а кому нет, вылизывая каждое слово и еще больше погружая команду в такую дурацкую атмосферу, от которой округляются глаза. GJ, guys! And FO!

Теперь давайте зададим себе правильные вопросы. Почему страна так скудна на хоккейные таланты? Почему люди так люто ненавидят хоккеистов, ведь они не делают ничего плохого, не какают никому на коврик перед дверью и даже, не исключено, ходили с вами в одну школу? Почему другие, даже не самые топовые страны, стремятся делать из хоккея развлечение, а у нас – только отчеты? Почему в «хоккейной» стране по профилю работает всего пара хоккейных журналистов? Слава, если ты это читаешь, держись, мужик, – столько вынести за пару дней мая чертовски непросто.

Таких «почему» набирается не два и не три. Когда эмоции остынут, поговорим более детально. Страшно сейчас от того, что виновные уже найдены. Один возится с внуками в Детройте, другой смотрит билеты в Финляндию. Главное шоу впереди. Конкурс ораторского мастерства как показатель, что все якобы под контролем, а виновные наказаны. Потом отпуск, новый сезон и новые ощущения.

И если ты вдруг начал что-то понимать

И от прозрений захотелось заорать

Давай, кричи! Но тебя могут не понять –

Никто из них не хочет ничего менять...

Спасибо Lumen за хит на все времена. Что до хоккея, то это карма, друзья. Просто карма.

Иван Грунтов, «Трибуна»