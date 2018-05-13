Активисты РЭП готовы поддержать лидеров профсоюза 1 13.05.2018, 11:07

В Речице готовится акция с требованием прекратить дело против Федынича и Комлика.

Активист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Речице Александр Науменко подал заявку в местный райисполком на проведение в райцентре 1 июня пикета протеста против уголовного преследования лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Цель мероприятия – «выражение публичного протеста с требованием прекращения уголовного преследования лидеров независимого профцентра».

Как сообщил «Гомельской весне» заявитель мероприятия, «с сегодняшнего дня профсоюз РЭП начинает подачу заявок на проведение акций протеста против уголовного преследования эффективно работающего независимого профсоюза по всей стране».

В заявке местным чиновникам активист сообщает, что время пикетирования планируется использование транспарантов и лозунгов, отражающих цель мероприятия. Он просит отдать распоряжение городским службам по обеспечению охраны и медицинского обслуживания мирного собрания граждан, а также по уборке территории после его проведения.

Напомним, предъявленное уголовное обвинение Геннадию Федыничу и Игорю Комлику предусматривает два вида наказания - ограничение свободы до 5 лет или лишение до 7 лет свободы. Правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко высказал версию о том, что в этом политическом деле власть уже приняла решение – приговор коллегам ожидается суровый.

По сообщению представителя профсоюза РЭП в гомельском регионе Виктора Козлова, в регионе против преследования профсоюза и его лидеров будут протестовать все без исключения профсоюзные первички и отдельные активисты профсоюза.