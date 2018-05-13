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Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление

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  • Вадим Ливнев, «Салідарнасць»
  • 13.05.2018, 11:34
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Реальность с особым цинизмом поглумилась над «хрустальной мечтой».

«Понятно, что критика со стороны Лукашенко будет», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков после того, как возглавленная им несколько дней назад команда вылетела из хоккейной элиты. Но ждать нужно не критики, а разноса вселенских масштабов.

В 2015-м, когда Беларусь вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, Александр Лукашенко выставил за турнир оценку «позорище» – из-за того, что в ¼ финала разгромно проиграли канадцам. Можно только представить себе, какие эпитеты вертятся на языке у главы государства сейчас.

Чтобы хоть как-то повеселить публику, новый сезон белорусского хоккейного сериала «Позорище» мы решили проиллюстрировать кадром из британского детективного сериала «Крах». Кстати, последний рекомендуется к просмотру. По крайней мере, первый и второй сезоны

Не припомню другой такой сферы, которой доставалось бы столько, сколько хоккею – во всех смыслах. На этот вид спорта пролился «золотой дождь»: особа, приближенная к императору, даже обзавелась собственных автопарком «Бентли». Но и «обтекать» после очередных провалов ответственным за данное направление приходилось регулярно и по полной программе.

Все же заметим, что в абсолютных цифрах хоккей сожрал куда меньше средств, чем, к примеру, сельское хозяйство. Результаты же примерно одинаковые, но аграриев правитель не поносит на чем свет стоит с завидной регулярностью. В чем же дело?

Лукашенко и хоккей – это история трагической любви. По всей видимости, настоящей. И практически безответной.

Складывается впечатление, что руководитель Беларуси втрескался по самые уши. Произошло это более 20 лет назад. Именно тогда алтарь хоккейной богини начали заваливать подношениями и жертвами в расчете на взаимность.

И поначалу эта коварная дама поманила, дав мельком насладиться своими прелестями. Февраль 2002-го, Солт-Лейк-Сити, шальная шайба Копатя, победа над шведами и выход в полуфинал Олимпиады – ах каким многообещающим авансом все это выглядело.

Но годы шли, а вместо успехов множились лишь разочарования. В честь богини по всей стране возводились ледовые храмы, однако за все это наградой стало не полноценное соитие, а мимолетный флирт.

При таком раскладе пламенная страсть вполне могла угаснуть за два десятилетия. Но наши грезы порой сильнее нас…

«С чехами нам надо играть на равных, у финнов вы запросто можете выигрывать», – говорил хоккеистам Александр Лукашенко в 2010-м на Олимпийском собрании.

Прошло еще 8 лет. Сборная Беларуси влетает 2:6 французам и 0:4 австрийцам, которых еще недавно за соперников не считали.

Свита хоккейной богини долго кормила Лукашенко «завтраками». Мол, нужно время, чтобы вложения начали давать отдачу, вот подрастут детки в ледовых дворцах и всем покажут!..

Но пока символом нового поколения хоккеистов является Сергей Дрозд. Ему было около 5 лет, когда Лукашенко увлекся шайбой и клюшкой. Сейчас Дрозду под тридцатник, и он намедни прославился антирекордом: в 38 матчах чемпионатов мира форвард не смог набрать ни одного результативного балла.

«Дрозды» в шоке: строили хоромы, а оказались у разбитого корыта. Масштаб провала особенно впечатляет с учетом того, что процесс проходил под личным неустанным контролем главы государства. Чего только за это время ни делали: и на отечественных тренеров ставили, и заморских приглашали, и канадским игрокам белорусские паспорта раздавали, и… и… и… И ничего не сработало!

Кстати, любовь любовью, но дело ведь еще и в том, что хоккейный проект планировался как один из самых ярких экспонатов выставки достижений народного хозяйства: «сильная и процветающая» сборная Беларуси должна была наглядно показывать на ледовых площадках преимущества нашей системы. Вместо этого продемонстрировано ровно обратное: крах многолетней программы, которая пользовалась у руководителя страны особым приоритетом.

С учетом вышесказанного неудивительно, что Александр Лукашенко воспринимает хоккейное фиаско как личное оскорбление. Жестокая реальность с особым цинизмом поглумилась над хрустальной мечтой. Теперь осталось лишь собрать осколки.

Вадим Ливнев, «Салідарнасць»


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