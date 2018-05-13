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Мать пятерых детей из Минска 10 лет пытается взыскать алименты с бывшего мужа

  • 13.05.2018, 11:50

Многолетняя тяжба вскрыла массу недостатков социальной системы в государстве.

Минчанка Наталья уже десять лет пытается получить алименты от бывшего мужа. Добиться выплат не получается, так как у мужчины нет официальной работы. «Если у человека черная зарплата или нет имущества, алименты получить очень сложно. Поэтому у меня есть претензии к системе, которая не может исполнить свои обязательства», — не скрывает эмоций женщина. Наталья рассказала tut.by о том, как она борется за алименты.

Главная претензия женщины — «почему органы принудительного исполнения не могут по законодательству насильно трудоустроить безработного отца ребенка».

— Это возможно только после того, как человек попадает в колонию за невыплату алиментов. Мужчину трудоустраивают, чтобы государство не кормило его бесплатно и возвращало свои деньги. Но в ситуации, когда матери нужны средства на детей, сделать уже ничего не могут, и в этом весь тупик. Если бы у соответствующих органов появилась возможность требовать от людей устройства на работу и штрафовать их, возможно, что-то изменилось бы.

Женщина добавляет, что нельзя сказать, что ее бывший муж вообще не перечисляет деньги детям. Но суммы, которые она получает, явно меньше положенных.

— Последние несколько месяцев, когда я подала заявление в милицию, кидает пару копеек. В марте, например, отправил 49 рублей. Но общий долг не гасится вообще, — вспоминает женщина.

Если мужчина не платит алименты более трех месяцев в году, его можно привлечь к уголовной ответственности. Этим правилом решила воспользоваться Наталья. Она написала заявление в феврале этого года. С мая 2017 года женщина насчитала четыре месяца, в которые экс-супруг не платил алименты. Однако в возбуждении дела отказали - для того, чтобы январь «засчитали», нужно было обратиться в марте. Сейчас она подала иск повторно.

— Когда я пишу заявления, периодически выслушиваю фразы наподобие «зачем вам это надо», «лучше договоритесь», «зачем садить за решетку отца своих детей». Для меня это шанс, что бывший муж что-то выплатит — такой способ может сработать, а может, нет.

Общий долг мужчины высчитывается не за десять лет. В мае прошлого года жена списала ему всю предыдущую задолженность.

— У мужа из собственности была машина. Автомобиль в 2015 году арестовали в счет долга и забрали на штраф-стоянку, где она простояла год. К тому моменту машина начала гнить, и только тогда ее стали продавать. Получается, что за машину на ходу можно было получить одни деньги, а за ржавую — абсолютно другие. К тому же, если авто месяц не продается, его стоимость снижается на 30%. И вот, когда так дважды снизили цену, мне предложили машину забрать себе. На вопрос, почему это не сделали сразу, ответили: «Не имеем права».

Когда машину продали, часть денег забрали органы принудительного исполнения и организация, занимавшаяся продажей. «И я получила копейки», — объясняет женщина. Поэтому, когда выяснилось, что из имущества у мужчины еще есть дача, они с мужем решили «договориться».

— Я поняла, что ее тоже продадут за бесценок, а потом заберут половину. Тогда бывший муж предложил такой вариант — я списываю весь долг, а он переписывает дачу на детей. Наличных не получила, но это было хоть что-то.

В последний раз, когда женщина подавала заявление, она обратила внимание на необычную формулировку в заявлении. «Там пишут, что до мая 2017 года я к бывшему мужу никаких претензий не имею, так как он выплачивал алименты ежемесячно и в полном объеме. А при этом я подписываю вверху бумажку о даче ложных показаний», — недоумевает Наталья. Сейчас она ждет очередного решения и надеется, что уголовное дело все-таки возбудят.

— После таких историй некоторые жены боятся уйти от мужа или даже терпят домашнее насилие. Однажды мне сказали: «А зачем ты тогда рожала?». И вот такие фразы я слышала неоднократно. Когда я не успела вовремя оплатить коммуналку, в квартире отключили свет. Мне нужно было срочно найти средства, чтобы не оказаться отрезанной от жизни. Почему же тогда с мужчины долг по алиментам не могут стребовать годами.

В отделе принудительного исполнения Фрунзенского района объясняют, что у них действительно не могут насильно трудоустроить человека, официально считающегося безработным. В этом случае получить алименты проблематично.

Также взыскать деньги не получится с человека, который скрывается от судебных исполнителей. При этом если мужчина в течение трех месяцев не оплачивает алименты, его можно привлечь к уголовной ответственности.

— В первый раз алиментщикам назначают общественные работы, во второй раз их «закрывают» уже на два-три года в исправительных колониях. Они работают, какие-то копейки перечисляются семьям.

Если мужчина официально работает, у него удерживают часть зарплаты — если один ребенок, то 25% от доходов, двое — 33%, трое и больше — 50%. Однако существует минимальная сумма, которую выплачивает трудоспособный родитель — 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка и соответственно 75% и 100% на двоих и троих детей. Если человек не в силах выплатить необходимую сумму, образуется задолженность, которая будет копиться до тех пор, пока он не перейдет на более высокооплачиваемую работу.


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