В Тбилиси полиция снесла палатки участников акции возле парламента 13.05.2018, 12:24

Активисты назвали действия властей провокацией.

В воскресенье, 13 мая, полиция в Тбилиси снесла палатки на площади перед зданием парламента, установленные участниками акции против проведения антинаркотических рейдов.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Грузии.

При этом, полицейские задержали трех молодых людей на площади, но те заявили, что не имеют отношения к акции.

По словам одного из организаторов акции, действия полиции являются провокацией, но активисты не оказывали правоохранителям никакого сопротивления.

12 мая полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста. На площади перед парламентом собрались несколько тысяч человек. На акции прозвучали требования об отставке премьер-министра и министра внутренних дел, которые ответственны за проведенную силовую спецоперацию в ночных клубах электронной музыки, весьма популярных среди туристов.