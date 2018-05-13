«Почему чиновничий автомобиль может стоять возле крыльца, а мой — нет?» 5 13.05.2018, 12:59

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Фото: onliner.by

Как минчанин-правдоруб борется за равные права на парковку.

Минчанин Сергей Сумарев занимается бизнесом, у него компания по продаже обуви. Так случилось, что 17 лет назад он получил серьезную травму, а через некоторое время — удостоверение инвалида. Личная трагедия не сломала его, мужчина продолжает заниматься предпринимательством, много ездит по городу и признается, что без автомобиля вести активный образ жизни было бы невозможно: «Больше всего удручает положение с парковками. Возле многих учреждений в принципе спецмест не предусмотрено, а там, где имеются, они заняты случайными машинами». Вместе с Сергеем Сумаревым и Юрием Красновым журналисты onliner.by проехали по стоянкам и сделали несколько занимательных наблюдений.

История Сергея Сумарева: «Получить тяжелую травму — дело нескольких секунд»

— Мы такие же люди, как все, и не просим никаких привилегий, — сразу оговаривается наш собеседник. — Ведь стать инвалидом — одна секунда...

Сергей Сумарев не любит вспоминать свою историю. Нехотя рассказывает: более 15 лет назад шел, оступился, попытался встать и сделал только хуже. Затем было долгое лечение, а когда наложили аппарат Илизарова, оказалось, что нога потеряла чувствительность. Пришлось проводить сложную операцию.

— Слава богу ногу не потерял, — усмехается мужчина. — А только с палочкой хожу...

Постепенно разговор заходит о городской среде, отсутствии машино-мест для инвалидов возле некоторых учреждений и организаций, а также сопутствующих проблемах.

— Приехал как-то на своем автомобиле в одну организацию, заехал на служебную парковку, где не было мест для инвалидов, — вспоминает Сергей Сумарев. — Выхожу, а меня подпер водитель BMW. Думаю, кто же это такой? Хозяином пафосного седана оказался руководитель учреждения. Я показал удостоверение инвалида, и только тогда он дал ключи работнику, который отогнал машину. А почему не может быть как за границей, на которую мы вечно равняемся и приводим в пример? В том же Вильнюсе на самом выгодном месте — возле входа в магазин или организацию — обычно нарисован голубой конверт и никто там не становится.

Сергей Сумарев

Фото: onliner.by

У героя сегодняшней публикации — Peugeot 301, он много ездит по городу и стране по делам фирмы: «Когда я только стал на костыли, то пытался передвигаться на общественном транспорте. В первый раз пропустил три троллейбуса — водители меня просто не замечали и я не успевал зайти в салон. А когда наконец попал туда, никто не уступил место. Нет, все нормально, мне не особо хочется подчеркивать изъяны. После того, что со мной случилось, я на многое посмотрел по-другому».

«Тот человек, который столкнулся с подобным, никогда не будет симулировать. Если инвалид говорит, что ему тяжело пройти десять метров, это на самом деле так. Поймите, получить тяжелую травму — это дело нескольких секунд...»

— У меня друг нырнул в речку, ударился головой о дно — перелом позвоночника, — грустно замечает Юрий Краснов. — Сейчас может передвигаться только на инвалидной коляске.

Ведущий рубрики вспоминает, как в городе на серьезном уровне подняли тему безбарьерной среды, пошли директивы в организации и учреждения. А когда реакции не последовало, стали собирать повторные совещания. Но до сих пор далеко не везде наступили позитивные изменения.

Разрешают парковаться с помощью исключения для запрета

Решаем проехать по некоторым местам в городе. За руль садится Юрий Краснов, Сергей Сумарев — на пассажирском сиденье. На лобовом и заднем стеклах автомобиля размещены опознавательные знаки «Инвалид». Напомним, по 203-му пункту ПДД устанавливать их можно тем, кто перевозит инвалидов І и ІІ группы, а также инвалидов ІІІ группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Сперва заезжаем на парковку недавно построенного дома возле станции метро «Михалово». Объект новый, стало быть проблем с машино-местами для инвалидов быть не должно. Тем более что на первых этажах расположены магазины, кафе, рестораны.

Фото: onliner.by

Действительно, замечаем знак «Остановка запрещена» с табличками 7.2.5 (указывает направление и зону действия знаков) и 7.18 («Кроме инвалидов»).

Вообще-то это странная практика разрешать с помощью исключения для запрета. Почему бы напрямую не указать — это место для инвалидов?

На двух ближайших местах возле знака (логично предположить, что 3,5 метра — это примерно два места) стоят Skoda и Ford. Юрий Краснов обходит автомобили в поисках опознавательного знака «Инвалид», но не находит его. А вдруг эти машины все же принадлежат инвалидам или на них привезли людей с ограниченными возможностями?

— По пункту 203 ПДД опознавательный знак «Инвалид» можно устанавливать по желанию водителя, то есть необязательно, — напоминает Сергей Сумарев. — Я понимаю, что кто-то, может быть, стесняется, но если ты оставляешь машину на спецместе, то обязательно обозначай ее, а в другое время, пожалуйста, прячь в бардачок. Как иначе понять, что ты имеешь право там парковаться?

Тогда ведущий рубрики предлагает позвонить, если, конечно, есть табличка с номером телефона. В Skoda обнаруживаем какой-то пропуск с надписью «Киностудия „Беларусьфильм“», а в Ford записка с контактом имеется. Юрий Краснов решает позвонить по указанному номеру:

— Здравствуйте. Скажите, ваш Ford Mondeo стоит на месте для инвалидов?

Фото: onliner.by

— Здравствуйте. Он же стоит правее.

— Получается 3,5 метра... Хотел спросить, может, вы инвалид?

— Вы кто вообще?

— Просто человек. Привез инвалида. Хотим стать на место. А ваша машина стоит на парковке для инвалидов.

— Я поставил правее.

— Вы хотите сказать, что стоите не на том месте? Ладно, хорошо, извините...

Продолжать разговор особого смысла нет — движемся дальше.

От себя заметим, что местá для автомобилей инвалидов стоило бы отмечать более понятно: в Европе это в первую очередь яркая разметка, которая не дает повода для сомнений.

Перемещаемся на перекресток улиц Я. Брыля и Л. Сапеги. Рядом отдел ГАИ, магазины, банкомат. Любопытно, что в данном случае установлен знак «Место стоянки» с аналогичными табличками, то есть можно и по-нормальному разрешить?

По остаткам разметки несложно понять, что это места для машин, в которых перевозят или которыми управляют инвалиды. Почти все свободны, и нам удалось припарковаться без труда.

Правда, рядом стоит Volkswagen Passat без опознавательных знаков. Но связаться с хозяином не удалось — контактный номер он не оставил.

Возле МРЭК спецмест для людей с ограниченными возможностями не нашли

Следующий пункт назначения — Минская городская медико-реабилитационная экспертная комиссия. Сергей Сумарев хорошо знает это здание — приходилось бывать не раз.

— Этого документа я добивался год! — демонстрирует удостоверение инвалида наш собеседник. — Раньше же приходилось приподнимать штанину и показывать: вот мои уши, лапы, хвост...

На месте бросается в глаза организация дорожного движения. Например, знак «Стоянка запрещена» нужно еще разглядеть — он висит метрах в пяти над проезжей частью.

— Увидеть его нереально, — считает Юрий Краснов.

Никаких исключений и оговорок относительно автомобилей инвалидов не замечаем. И как тут припарковаться людям с ограниченными возможностями? Логично предположить, что они бывают в МРЭК нередко...

Переезжаем к ближайшему торговому центру — «Короне», на стоянке которой неоднократно проходили акции ГАИ: частенько именно тут проверяли, кто паркуется на местах для инвалидов.

Вероятно, это того стоило! Впервые видим, что соответствующая площадь не занята чужими машинами.

— Смотрите, что происходит: все свободно, — удивлен Сергей Сумарев. — И хотя расположить такие места можно было бы поближе ко входу, это уже прогресс.

Однако снова какой-то неоднозначный подход при нанесении разметки: на табличке указано, что действие знака распространяется на 25 метров, а отмечены только два места. Как-то непоследовательно...

«Сейчас выйду — поговорим»

Снова садимся в автомобиль. На этот раз движемся к железнодорожному вокзалу. Лучшие места, понятно, у таксистов-завсегдатаев. Вообще же со стороны входа в здание строгий запрет на парковку.

Фото: onliner.by

А вот через дорогу на платной стоянке обнаруживаем знак «Остановка запрещена» с табличками 7.2.6 и 7.18 (как около станции метро «Михалово»).

— Как я понимаю, на 3,5 метра налево от столба остановка и стоянка запрещены, кроме машин с опознавательным знаком «Инвалид», — расшифровывает таблички и знаки Юрий Краснов. — Вот Golf не может тут находиться, если он не привез инвалида, а соответствующего обозначения я не вижу.

Идем дальше и чуть поодаль замечаем такую же конструкцию из запрещающего знака и двух табличек. На этот раз речь идет о семи метрах. Зато есть разметка, на которой, кстати, находятся Mazda и Peugeot.

Юрий Краснов решает уточнить у водителей, понимают ли они, где припарковались. Мужчина за рулем минивэна сразу сориентировался, признался, что не увидел, и переставил автомобиль.

А вот молодой человек, как нам показалось, на предложение ведущего поговорить отреагировал недружелюбно: «Сейчас выйду — поговорим». Впрочем, через несколько секунд он предпочел покинуть машино-место.

Возникает другой вопрос: сколько времени придется потратить инвалиду, чтобы попасть в здание вокзала? Ведь нужно будет идти кругом или через подземный переход.

— Мне не так сложно, а вот инвалид-колясочник будет мучиться, и для него это станет целой проблемой, — признает Сергей Сумарев.

«Обычно набираюсь наглости и паркуюсь на служебной стоянке»

Очередной пункт — улица Мясникова. Тут расположены сразу несколько министерств. По словам Сергея Сумарева, ему не раз приходилось бывать в этом здании по вопросам бизнеса. Как человек с инвалидностью он тоже запросто может сюда обращаться, да хотя бы в Минздрав.

Сколько ни искали, машино-мест для людей с ограниченными возможностями не нашли (может, не там смотрели?). Повсюду оговорки для депутатов, сотрудников министерств и ведомств.

Ах да! Есть парк-барьеры, бронирующие места для важных людей. Правда, инвалидам это вряд ли поможет.

Как говорит наш собеседник, тыкая в опознавательный знак, — обычно он набирается наглости и заезжает на служебные стоянки. Иначе, говорит, не припаркуешься.

— Я правдоруб! Говорю что думаю: почему чиновничий автомобиль может стоять возле крыльца, а для нас нет местечка? Начинать нужно с себя, с власти — с администраций, учреждений, институтов, — убежден Сергей Сумарев. — Как-то в одном госучреждении, где не было пандуса, на мое замечание ответили: инвалиды всегда должны передвигаться в сопровождении здорового человека. Что это за принципы такие? Почему в Европе иначе? Там считается, что человек с инвалидностью не должен сталкиваться с ограничениями и может вести обычный образ жизни.

«У нас же многие инвалиды заперты в домах, потому что порой выйти из собственного подъезда не могут. А там — такие же члены общества, которые другим фору дадут»

«Не все так плохо! Некоторые гипермаркеты и торговые центры адекватно отреагировали на критику»

Вот только не нужно думать, будто в Минске все так плохо. Сергей Сумарев предлагает заехать на парковку ТЦ «Е-Сити»: «Да, первое время тут был бардак. Но смотрите, как все изменилось: машино-места для инвалидов расположены возле входа, как и должно быть. Не просто знаки стоят и разметка нанесена, а еще таблички красного цвета, которые находятся прямо перед носом водителей. Знаю, что охрана следит за теми, кто не имеет права парковаться тут».

Надо отметить, что это не просто жест доброй воли. Постепенно общество меняется. Еще пару лет назад было много возмущения даже во время акций ГАИ: «Да где эти инвалиды, покажите хоть одного». Теперь сознание меняется, и почти все спецместа оказываются свободными.

Общество совсем станет зрелым, если это будет происходить не по указке человека в спецобмундировании и с рацией на поясе, а когда обычные люди станут делать замечания, как в Польше или Литве.

По наблюдениям нашего собеседника многое зависит от позиции владельца объекта. Если хозяин всерьез задумался над вопросом, то охрана имеет четкие инструкции, места хорошо обозначены, а на парковке — порядок.

Неподалеку находится гипермаркет «Ома», которому Сергей Сумарев тоже ставит пять звезд за парковку для инвалидов. Она находится рядом со входом, места размечены хорошо, предусмотрена яркая разметка.

Поговорили с охранником. Тот рассказал, что за этими машино-местами пристально следят. Если припаркован автомобиль без опознавательных знаков, то водителя разыскивают по громкой связи. Иногда приходится обращаться в ГАИ, в крайних случаях на стоянку выезжает эвакуатор.

— Цивилизованное общество отличается от дикого тем, что оно защищает слабых, помогает им, — считает герой публикации. — Только звери убивают раненого собрата, чтобы не мучился. Но у человечества же другой принцип. Вспомните Стивена Хокинга, в конце концов! Сколько он открытий сделал... Может, ему сам Бог дал эти испытания, чтобы он стал гением.

— Не все так плохо в нашем городе, но еще есть над чем работать, — подытоживает Сергей Сумарев. — Особенно хотелось бы, чтобы власти задумались и начали с себя. Вот мы подъехали к Минздраву, а там ничего не нашли... Возле МРЭК — то же самое. А частные предприятия после критики и рейдов привели все в порядок. И водители признали, что это спецместа... Хочется, чтобы люди были толерантными, как в Европе. Давайте уважать друг друга. Каждый из нас может попасть в такую ситуацию.

— Помните, что рядом могут находиться люди, которым жизненно важно припарковаться поближе к магазину, получить больше пространства, чтобы открыть двери во всю ширину, — призывает Юрий Краснов. — Видите место для инвалидов — помните, что оно не ваше!