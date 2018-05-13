Флот США получит «супер-радар» нового поколения 4 13.05.2018, 13:18

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Новое оборудование американских военных кораблей будет в 30 раз мощнее.

Через 6 лет на вооружение ВМС США поступит принципиально новый военный корабль — революционный эсминец нового поколения Jack H. Lucas (DDG-125). Он будет первым кораблем типа Arleigh Burke новейшей модификации Flight III, который походить на предшественников лишь внешне. Об этом сообщает издание Warspot со ссылкой на Defense News.

Главным новшеством проекта Flight III станет новая радиолокационная система Advanced Missile Defense Radar (AMDR) AN/SPY-6, которая пишет на смену радару типа SPY-1 и получит улучшенные возможности по обнаружению целей. По словам разработчиков, AN/SPY-6 будет в 30 раз более чувствителен, чем AN/SPY-1.

Другой особенностью корабля станет тот факт, что его боевая система корабля сможет работать с истребителями F-35 в пассивном режиме, что позволит судну оставаться незамеченным для противника.

"Новые эсминцы получат видоизмененную надстройку, а также усиленную энергетическую установку и некоторые изменения в конструкции корпуса, повышающие живучесть корабля" — говорится в материале.

AN/SPY-6 — американская радиолокационная система разведки воздушной и надводной обстановки, предупреждения о ракетном обстреле, наведения собственных зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет, разрабатываемая для размещения на перспективных кораблях ВМС США.

Система состоит из двух основных РЛС и контроллера RSC (Radar Suite Controller), предназначенного для координации работы радаров. Радар S-диапазона осуществляет трехкоординатный обзор, сопровождение целей, распознавание угрозы со стороны баллистических ракет и связь с противоракетами. Радар X-диапазона осуществляет обзор и точное сопровождение низколетящих и надводных целей, управление ракетами, подсветку цели на конечном участке траектории ракеты.

"По замыслам командования ВМС США радар AMDR должен представлять собой сверхчувствительный радар большей мощности и с лучшими возможностями по перестройке частоты по сравнению с радарами типа SPY, используемыми в системе «Иджис»", — говорится в материале Defense Technology International.

Система призвана обеспечивать объединенную противовоздушную и противоракетную оборону, а также некоторые дополнительные функции — например, обнаружение перископов подводных лодок — для крейсеров и эсминцев нового поколения. ВМС США ожидают, что AMDR станет основой масштабируемой архитектуры радаров, способных поражать перспективные цели.

Корабли класса Arleigh Burke оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Каждый из эсминцев может нести один или два вертолета — в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль. Сейчас ВМС США имеют на вооружении 68 кораблей этого типа.

В настоящее время эсминцы Arleigh Burke оснащены боевой информационно-управляющей системой ПРО "Иджис", которая имеет в своем составе радар SPY-1.

Как сообщалось ранее, ВМС США официально получили эсминец-невидимку нового поколения Michael Monsoor. По данным ведомства, 26 апреля компания Bath Iron Works передала военным второй корабль типа Zumwalt. Главной отличительной особенностью эскадренных миноносцев типа Zumwalt является стелс-технология, которая делает их практически невидимыми для радаров: вместо огромного тяжеловооруженного корабля противник увидит на своем экране маленькую рыбацкую лодку. Средства малозаметности в 50 раз уменьшают эффективную площадь рассеивания эсминцев этого типа.