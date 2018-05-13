«Лишняя» зарплата изымается в Беларуси через платные услуги 13.05.2018, 13:24

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Фото: tut.by

Больше всего по карману белорусов бьет ЖКХ.

По итогам апреля инфляция в Беларуси в годовом выражении составила 5%. Это меньше, чем по итогам марта (5,4%), но больше, чем по итогам 2017 года (4,6%).

Ситуацию в экономике для сайта myfin.by комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

– Основной вклад в рост цен внесли платные услуги, их годовая инфляция составила 10,3%. Наиболее быстрыми темпами растут тарифы на ЖКУ. Ранее Национальный банк сообщал, что по итогам марта 2018 года годовой прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 18,8%.

В текущих условиях заметное подорожание ЖКУ власти рассматривают как «благо для экономики». Благодаря этому сокращается разрыв между темпами роста производительности труда и темпами роста реальных зарплат. Он и так существенный: по итогам января-февраля 2018 года производительность труда в годовом выражении выросла на 5,9%, а реальные зарплаты – на 13,4%. Если бы не рост цен на ЖКУ, разрыв был бы еще более значительным, вследствие чего в экономике и на финансовом рынке могли возникнуть дисбалансы.

Во-первых, такой разрыв сам по себе является поводом для ускорения инфляции, что, в общем-то, и происходит. Кроме того, превышение темпов роста производительности труда над темпами роста реальных зарплат чревато ростом импорта и повышением спроса на иностранную валюту.

И это тоже уже происходит: по итогам 1 квартала 2018 года чистая продажа валюты населением, предприятиями и нерезидентами составила всего 42 млн долларов, хотя годом ранее показатель составлял 512 млн.

Учитывая высокие платежи по валютному долгу, сокращение профицита валюты повышает риски для рубля, поскольку государство лишается возможности безболезненно выкупать значительные объемы валюты на внутреннем рынке.