Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира 2 13.05.2018, 13:30

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Украинец нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса.

Украинец Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии World Boxing Association (WBA) в легком весе, сообщается на сайте ассоциации.

Бой прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В шестом раунде Ломаченко оказался в нокдауне, когда Линарес ударил его в подбородок. Это был первый нокдаун в его профессиональной карьере.

Lomachenko delivering a sickening liver shot to make history yet again #TWBW pic.twitter.com/pTGzWDEnbx — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) 13 мая 2018 г.

В следующем раунде Ломаченко действовал осторожно, а в восьмом увеличил давление на соперника. В 10-м раунде он нокаутировал Линареса. Боксер поднялся, но рефери остановил бой, так как посчитал его не способным продолжать поединок.

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. 💥🥊 #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) 13 мая 2018 г.

Интернет-издание iSport отмечает, что Ломаченко установил рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 поединков. До этого он завоевал титулы чемпиона мира в полулегком и втором полулегком весе.