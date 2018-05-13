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Украинский боксер Ломаченко установил рекорд и стал чемпионом мира

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  • 13.05.2018, 13:30
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Украинец нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса.

Украинец Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира по версии World Boxing Association (WBA) в легком весе, сообщается на сайте ассоциации.

Бой прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В шестом раунде Ломаченко оказался в нокдауне, когда Линарес ударил его в подбородок. Это был первый нокдаун в его профессиональной карьере.

В следующем раунде Ломаченко действовал осторожно, а в восьмом увеличил давление на соперника. В 10-м раунде он нокаутировал Линареса. Боксер поднялся, но рефери остановил бой, так как посчитал его не способным продолжать поединок.

Интернет-издание iSport отмечает, что Ломаченко установил рекорд, став чемпионом мира в трех весовых категориях всего за 12 поединков. До этого он завоевал титулы чемпиона мира в полулегком и втором полулегком весе.


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