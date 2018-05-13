Сестра погибшего при подготовке к визиту Лукашенко гомельчанина подала в суд 2 13.05.2018, 13:44

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Леонид Судаленко и Татьяна Романова в суде

Фото: gomelspring.org

Татьяна Романа оспаривает заключение властей о виновности ее брата.

Сестра погибшего гомельчанина, который упал с крыши коровника при авральных работах к приезду Лукашенко, обжаловала в суде заключение о виновности брата, сообщает «Радыё Свабода».

Татьяна Романова обжаловала в суде заключение областного управления департамента государственной инспекции труда о несчастном случае со смертельным исходом.

ЧП произошло в ноябре прошлого года.

Кирилл Романов, 33-летний мужчина работал водителем автомобиля военизированного газоспасательного отряда Гомельского химзавода. 18 ноября 2017 года сотрудников химзавода направили наводить порядок на ферму в деревне Бушевка Буда-Кошелевского района. Там работники химзавода в том числе мыли крыши. 33-летний Кирилл Романов встал на перекрытие из поликарбоната — пластик треснул, и мужчина упал с 7-метровой высоты.

По неофициальной информации, аврал по наведению порядка был связан с ожидаемым приездом в район Александра Лукашенко, куда он прибыл 24 ноября.

Вместе с тем после трагедии руководство химзавода заявило, что в Буда-Кошелевском районе проводится месячник по благоустройству. «Морозовичи-Агро» является структурным подразделением Гомельского химзавода. Поэтому работники промышленного предприятия трудились на ферме.

После проверок областное управление департамента государственной инспекции труда издало заключение, что в трагедии виновны не только должностные лица, но и погибший — нарушил инструкцию по охране труда. С такой трактовкой не согласна его сестра, поэтому обратилась в суд.

«Эти работы на крыше фермы — опасные, они не соответствовали должностным обязанностям Кирилла. Почему они выполнялись, с какой периодичностью, почему нет проекта, нет никакой организации? Сначала коллеги Кирилла писали объяснительные, что ничего не слышали и не видели. Потом, через определенный промежуток времени, когда уже брали показания под уголовную ответственность, рабочие утверждали, что их предупреждали, инструктировали по безопасности, они расписывались… Я считаю, что это халатное отношение к работе со стороны должностных лиц», — прокомментировала Романова.

Она отметила, что работы на ферме велись в спешном порядке. В день смерти брата нужно было срочно завершать работы, которые делались «бегом, кругом, моют, красят, и надо закончить любой ценой, умереть — но закончить».

У Кирилла остались жена и двое маленьких детей, а также нетрудоспособные родители — пенсионеры, для которых сын был кормильцем и помощником. «Мать вырастила сына, и в его 33 года получила такое, по чьей-то халатности», — подчеркнула жительница Гомеля.

Ее интересы в суде представляет правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Он уверен: водитель должен водить автомобиль, но никоим образом не чистить крыши коровника.

«В первый день после трагедии руководство химзавода заявило, что вина лежит полностью на работнике! Эти слова меня цепляли, выбивали с колеи. Как это так — выполнял несвойственную работу, а еще и виноват?» — отметил Судаленко.

По его словам, на данный момент пока еще расследуется уголовное дело по факту гибели Кирилла Романова.

11 мая состоялось предварительное заседание по жалобе Романовой в суде Центрального района Гомеля. Следующее заседание состоится 22 мая.