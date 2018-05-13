Эксперты: Через полтора года биткоин будет стоить $36 тысяч 4 13.05.2018, 13:56

Рост стоимости криптовалюты будет связан с активностью майнинга.

Согласно новому исследованию Fundstrat Global Advisors, которое опубликовал основатель этой компании Том Ли, цена на биткоин вырастет до 36.000 долларов США к концу 2019 года, сообщает altcoin.info.

Согласно анализу взаимозависимости между затратами на майнинг и ценой на биткоин, который подготовил один из стратегов Fundstrat, Сэм Доктор, цена на криптовалюту номер один к 2019 году будет находится в диапазоне между 20.000 и 64.000 долларов США.

Расчеты базируются на соотношении цены на биткоин и максимально допустимых затрат на майнинг биткоина, которое известно как P/BE, и которое, по словам Доктора, «доказало, что может служить надежным долгосрочным уровнем поддержки».

Том Ли так резюмировал результаты исследования в своем твиттере:

«Мы ожидаем, что майнинг-индустрия будет расти в течение ближайших нескольких лет и это будет способствовать росту цены на BTC до уровня примерно 36.000 долларов США к концу 2019 года. Эти расчеты базируются на основе среднего исторического значения для P/BE, которые равны 1.8».

Эта цена в целом соответствует первоначальному прогнозу Ли, согласно которому концу 2018 года цена на биткоин вырастет до 25.000.

Ли известен своими оптимистичными прогнозами по поводу биткоина, однако, согласно недавнему опросу, 82% институциональных инвесторов также считают, что цена на биткоин уже прошла «дно».

Согласно этому же опросу большинство респондентов считают, что к концу этого года цена на биткоин будет находится в районе от 10.000 до 20.000 долларов США.