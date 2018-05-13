Брестчане о сезоне отпусков: Работать собираемся, если только ночью отдыхать 1 13.05.2018, 14:20

Большинство белорусов не могут себе позволить длительных и дорогих вариантов летнего отдыха.

«Брестская газета» попросила брестчан и гостей города рассказать о своих планах на приближающееся лето.

Анна, провизор, и Виталий, работает в сфере строительства:

— В июле планируем в Питер съездить. Раньше была традиция с палатками выйти, мы тогда на Донбасе жили. Теперь у нас не осталось ничего. После войны у нас появилась новая традиция: в Москву к родственникам день рождения ездим отмечать. Живем, и, слава богу, ничего не падает — это нас радует. Если здесь и стреляют, то только салюты. Мы здесь отдыхаем, особо ехать никуда не надо. Любим Брест. Раньше отпуск брали на сентябрь, в прошлом году летом ездили в Минск на несколько дней. Мечтаем о море, но пока дела насущные, другая жизнь, все с нуля.

Мария, студентка:

— Отпуска у меня пока не будет, потому что я только устроилась на работу. Обычно я ездила на дачу на неделю. Вообще я хочу на море, но пока не получается, надеюсь, в следующем году получится. У меня есть традиция: я езжу каждый год в монастырь в Видное летом на пару дней. С палаткой, все как надо. Я уже так лет пять езжу.

Татьяна, диспетчер в котельном хозяйстве, с дочерью Ксенией:

— На все лето двоих детей отвозим к бабушке, а сами работаем. Отпуск у нас — 10 дней, мы всей семьей уезжаем на озеро Свитязь в Украину. А так в парк ходим, ездим в Красный Двор на озеро с друзьями в палатках. Дача, дом строим, очень много всяких развлечений.

Светлана, бухгалтер:

— К сожалению, в этом году мы никуда не поедем отдыхать, не совпадают отпуска с мужем. Работа, дом будет. Дети у нас маленькие, живем в своем доме и большую часть лета проводим во дворе, у нас бассейн там есть. Отпуск в основном летом хотелось бы брать, но тут уже как на работе получается.

Виктор, повар, и Алексей, водитель:

— Работать собираемся летом. Если только ночью отдыхать (смеются). На озеро съездить с палатками было бы круто, мы так каждый год ездим. Отпуск, когда дадут, тогда и идем. В отпуске все зависит, в какой период дадут: если летом, то работать, если зимой, то дома сидишь, ничего не делаешь. Зимой мы любим выбираться в лес: жарим шашлыки, потом санки к машине и по лесу…

Александр, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей:

— Лето — чудесная пора. Можно позагорать, отдохнуть. К сожалению, отпуск у меня попадает не на летние месяцы, а только на сентябрь, но он тоже теплый. Планов пока никаких нет, будем отдыхать, стараться провести дни с толком, с семьей. Из традиций – шашлык, это само собой. Может, и с палатками на ночную рыбалку выедем.

Оксана, специалист областной организации Белорусского общества Красного Креста:

— Планы на лето строит любой человек. Ведь отпуск — самое ожидаемое ежегодное событие. И я не исключение. Во время отпуска очень люблю открывать для себя что-то новое и интересное. Например, новые страны, города, места. В этом году в мечтах Адриатическое море на побережье, например, Италии, солнечная и гостеприимная Грузия или великолепный Баку. Но пока это только желания. Хотя… невозможного нет! Обязательно все-таки куда-нибудь поеду за новыми впечатлениями, великолепными пейзажами, встречами с интересными людьми. Ведь отпуск нужно проводить так, чтобы он запомнился на весь год!