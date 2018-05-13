Экс-помощник Трампа займется выведением компании Дерипаски из-под санкций 1 13.05.2018, 14:27

Брайан Ланза

Российский олигарх дал принципиальное согласие на уменьшение своей доли в En+ Group.

Интересы международной компании En+ Group, попавшей под санкции, будет защищать компания бывшего помощника президента США Брайана Ланзы, пишет dw.com.

Как сообщает CNN в воскресенье, 13 мая, контракт с Mercury Public Affairs был заключен после того, как En+ Group, контролирующая активы Олега Дерипаски в ряде сфер, попала в санкционный список американского министерства финансов.

При этом вещатель утверждает, что Mercury Public Affairs не защищает интересы Дерипаски напрямую. Вероятнее всего, деятельность компании будет сосредоточена на лоббировании с целью выведения группы из-под санкций после уменьшения в ней доли российского миллиардера. Согласно законам США, если 50 процентов или более акций какой-либо компании принадлежат одному и тому же физическому или юридическому лицу, из-под санкций ее вывести нельзя. Ранее Дерипаска дал принципиальное согласие на уменьшение своей доли в En+ Group.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что Дерипаскавернул арендованные им частные самолеты, поскольку он больше не может пользоваться ими из-за санкций США. Самолеты модели Gulfstream G550 уже выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет 29,95 млн долларов за каждый.

После "Кремлевского доклада" США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал" и En+ Group. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть ее совет директоров и готов сократить свою долю в ней до менее чем 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что сам по себе этот шаг не является основанием для вывода компании из-под санкций.