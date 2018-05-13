Под Лидой сгорел автобус, перевозивший рабочих с пилорамы в ЛТП 13.05.2018, 14:57

Фото: 0154.by

Причина пожара устанавливается.

На 156-м км автодороги Минск — Гродно (примерно в 4 км от Слонимской развязки) 12 мая около 19 часов на ходу загорелся автобус, перевозивший людей, сообщает 0154.by.

Как пояснил 53-летний водитель автобуса, лидчанин, во время движения начали моргать лампочки. Он заметил возгорание под щитком приборов и попытался сам с помощью огнетушителя потушить пламя. Однако ему это не удалось. В результате пожара автобус МАЗ сгорел полностью. Никто из пассажиров, которых в салоне было порядка 30 человек, не пострадал.

Фото: 0154.by

Известно, что автобус принадлежит одной из строительных фирм Лиды. Водитель отвозил рабочих, которые проходят реабилитацию в ЛТП под Новогрудком, с лидской пилорамы в профилакторий.

Фото: 0154.by

«Автобус сгорел буквально за пять минут. Мы ехали между Цыборами и Островлей, когда увидели ужасный черный дым, который валил столбом. Очень быстро все получилось. Рабочие выскочили из салона, на нервах выкурили по две сигареты, и от их транспорта уже ничего не осталось. Потом из Лиды приезжали работники МЧС и медики», — рассказала (onliner.by https://auto.onliner.by/2018/05/13/bus-fire) минчанка Ирина, опубликовавшая видео пожара.

Сгоревший автобус 2011 года выпуска, пробег 56 000 км. По всей стране сгорело уже 14 автобусов такой марки и комплектации.

Фото: 0154.by

Причина возгорания устанавливается.