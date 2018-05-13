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Никол Пашинян: Всемирно известный экономист поможет Армении

  • 13.05.2018, 14:59
Никол Пашинян

Американский экономист Дарон Ачемоглу принял предложение нового премьера Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в «Фейсбуке», что в телефонном разговоре с ним всемирно известный экономист Дарон (Тарон) Ачемоглу выразил готовность содействовать Армении и принял его приглашение посетить страну.

«У меня был телефонный разговор со всемирно известным армянским экономистом Дароном Ачемоглу. Он сказал, что готов содействовать Армении в восстановлении и развитии экономики. Г-н Ачемоглу принял мое приглашение посетить Армению. Даты визита будут уточнены в ближайшее время», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Дарон Ачемоглу родился в Турции в армянской семье, учился в Великобритании, в настоящее время является профессором в Массачусетском технологическом институте в США.


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