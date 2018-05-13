Соболенко пробилась в основную сетку турнира в Риме 13.05.2018, 15:14

Во 2-м раунде квалификации белоруска в трех сетах обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в основную сетку престижного грунтового турнира категории «Премьер» в Риме с призовым фондом 3 351 720 долларов, сообщает tut.by.

Во 2-м раунде квалификации Арина Соболенко (№ 46 рейтинга WTA) в трех сетах обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву (№ 86) — 6:3, 1:6, 6:3.

В 1-м круге квалификации Арина Соболенко одолела американку Элисон Риске (№ 93) — 6:3, 1:6, 6:3.

Напомним, другая белоруска Александра Саснович (№ 58) не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации, уступив немке Моне Бартель (№ 111) — 5:7, 2:6.

С основной сетки выступления в одиночном разряде из белорусок в Риме начнет только Виктория Азаренко (№ 99 рейтинга WTA). В 1/32 финала ее соперницей будет японка Наоми Осака (№ 21). Победительница этого матча во 2-м раунде встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Состязания основной сетки турнира в Риме пройдут с 14 по 20 мая.