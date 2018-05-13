Состоялась конференция, посвященная переходу Польши в статус развитой страны 1 13.05.2018, 15:37

В результате повышения статуса произойдет наплыв капитала, что улучшит ситуацию среднестатистического поляка.

В Лондоне состоялась конференция для инвесторов и экономистов под названием «Путь Польши к статусу развитого государства». Цель конференции заключалась в представлении возможностей, которые дает переход Польши в статус развитой страны, сообщает «Радио Польша».

Представитель агентства FTSE Russel Филипп Лавлор отметил, что новый статус Польши – это результат усилий, которые прилагались с 1989 года: «Такие вещи не происходят часто. Это действительно стоит внимания, ведь это первый такой случай за многие годы. Это важный момент, и его нужно ценить. Эффект не будет моментальным. Реальные шансы для Польши появятся в течение ближайших 5-10 лет».

По мнению главы Варшавской фондовой биржи Марека Дитля, в результате перехода Польши в статус развитой страны произойдет наплыв капитала, что в длительной перспективе улучшит ситуацию среднестатистического поляка.