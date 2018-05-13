Михалок и Гурков рекламируют российский «Альфа-Банк» 5 13.05.2018, 15:42

Владельцы банка находятся в санкционном списке США.

«Альфа-Банк» выпустил рекламу с участием известного белорусского спортсмена Виталия Гуркова и саундтреком «Родной край» группы «BRUTTO», сообщает belsat.eu.

Рекламный ролик # СМЕЛЕЕ был опубликован на youtube-канале INSYNC TV, принадлежащим «Альфа-Банку».

«Альфа-Банк» — крупнейший коммерческий российский банк. 99,89% акций банка принадлежат «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр): этим пакетом акций владеют или контролируют Михаил Фридман (32,86%), Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32% ). Остальные акции принадлежит более мелким инвесторам.

В 2018 году Михаил Фридман и Герман Хан попали в «кремлевский» санкционный список США.