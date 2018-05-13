Пресс-служба брестского «Динамо»: Марадона? Мы хотели бы видеть в составе и Роналду, и Ибрагимовича 13.05.2018, 15:44

В клубе прокомментировали слухи о назначении легендарного футболиста главным тренером.

Накануне итальянская пресса допустила возможность того, что Диего Марадона возглавит брестское «Динамо». Tut.by откликнулся на эти слухи и препарировал ситуацию, связавшись с пресс-службой клуба.

В конце концов, если статья Corriere della Sera стоит дороже ломаного гроша, то без Бреста здесь никак. Кажется, ни один другой белорусский клуб сегодня не может позволить себе Марадону. Ни ментально — брестчане любят отчаянные решения, приглашая то Кевина Кураньи на сбор, то Артема Милевского на контракт. Ни финансово — помним, что клуб сегодня питают деньги компании SOHRA Overseas, хозяином которой является шейх Поль Даэр.

В клубе отказались комментировать данный слух, с иронией добавив, что хотели бы видеть в стартовом составе и Роналду, и Ибрагимовича. Также в пресс-службе «Динамо» добавили, шейх Поль Даэр больше не является хозяином клуба. В прошлом году он продал свои акции. Новый владелец команды пока не раскрывается.

Напомним, что в середине 2016 года SOHRA Overseas вложилась в футбольный клуб «Динамо» (Брест). В качестве мецената публике был представлен Поль Даэр, сын одного из шейхов. Согласно данным сети Linkedin, Даэр на тот момент являлся главой отдела продаж "Сохра Оверсиз".

Головной офис SOHRA Overseas находится в Дубае. То есть там, где сейчас пребывает Диего Марадона в ожидании лучших дней. Впрочем, возможно, это всего лишь совпадение.