На открытие посольства в Иерусалим прибыла делегация США 13.05.2018, 15:58

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Министр финансов США Стивен Мнучин, дочь Трампа Иванка, ее муж Джаред Кушнер прибыли в Иерусалим.

В воскресенье, 13 мая, за день до открытия посольства США в Иерусалиме в Израиль прибыла представительная американская делегация, пишет «Немецкая волна». В ее составе в том числе министр финансов США Стивен Мнучин, дочь президента Дональда Трампа Иванка, а также ее муж Джаред Кушнир. В международном аэропорту "Бен-Гурион" их встретил американский посол Дэвид Фридман. Сообщение об этом размещено на странице Фридмана в Twitter.

Honored today to welcome our distinguished Presidential Delegation. Tremendous excitement for the opening of the Jerusalem Embassy and great pride in our Country and our President. pic.twitter.com/pihNbMkrIM — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 13 мая 2018 г.

США откроют посольство в Иерусалиме в понедельник, 13 мая, в день 70-летия со дня основания государства Израиль. Ранее, в декабре 2017 года, Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. На понедельник назначены масштабные протесты на территории сектора Газа и в городе Рамалле.

Израиль рассматривает перенос американского посольства в исключительно позитивном свете. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это событие "историческим". Политик отметил, что Дональд Трамп сдержал свое обещание. Вслед за посольством США о переводе своих дипмиссий объявили Гватемала и Парагвай, "другие тоже в процессе", подчеркнул Нетаньяху.