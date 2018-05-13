«Матери 328»: В Лиде голодает трое женщин 13.05.2018, 16:04

Активистки чувствуют себя удовлетворительно и останавливаться не намерены.

Людмила Лапко из Лиды голодает с четверга, в пятницу к ней присоединилась лидчанкa Елена Николаюк, а в субботу - Наталья Горбач из Гродно.

Все активистки физически чувствуют себя удовлетворительно.

Людмила Лапко

Как рассказала одна из лидеров движения «Матери 328» Лариса Жигарь «Радыё Свабода»:

Лариса Жигарь

«Мы получили письмо из администрации Лукашенко в котором Кочанова (руководитель администрации правителя — прим.) заверяет нас, что в «парламент» передан новый законопроект с изменениями в законодательство, относящимися к уголовной ответственности за преступления связанные с наркоманией», - говорит Жигарь.

Однако, по ее словам, в своем письме Качанова не указала, какие конкретно изменения предлагается внести в законодательство.

Людмилу Лапко после объявления голодовки вызвали в райисполком «для разговора». С ней «беседовал» заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пронюк. Он отказался принять и зарегистрировать обращение Лапко о начале голодовки.