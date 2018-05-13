Россия осталась без авианосцев 7 13.05.2018, 16:15

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«Кузнецов» отправляется на верфь.

Российское министерство обороны подтвердило, что скоро тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственное судно в арсенале ВМФ России, способное запускать и принимать авиасуда — отправится на ремонт. По данным российских источников, корабль вернется в эксплуатацию летом 2021 года, пишет журналист Давиде Барточчини для occhidellaguerra.it (перевод — inosmi.ru).

Знаменитому в хронике СМИ, в сущности, устаревшему кораблю, исходя из подписанного с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракта, предстоит исключительно «ограниченная» модернизация, которая обойдется России приблизительно в 55-62 миллиардов рублей (736-829 миллионов евро).

Ремонтные работы будут проводиться на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске, дочернем предприятии северодвинской «Звездочки». Модернизация коснется, в первую очередь, главной энергетической установки, где на более современные модули будут заменены котлотурбинные установки.

Заменен будет и радиоэлектронный комплекс «Марс-Пассат» («Скай Уотч» в кодификации НАТО), созданный еще в советские годы. Другие преобразования коснутся взлетной палубы: взлетно-посадочного оборудования, аэрофинишеров и системы иллюминации для приземляющейся техники. Источники расходятся, однако, относительно модернизации систем вооружения авианосца, который может лишиться существующего зенитного ракетного комплекса «Кинжал» (Sa-N-9) в пользу систем воздушной обороны «Панцирь-М» — морского варианта аналогичной наземной системы «С1», а также ракетных комплексов средней дальности 3РК «Витязь/Редут», также являющихся морским вариантом аналогичного наземного комплекса.

Несмотря на то, что корабль считается ракетным крейсером, он не должен быть оснащен пресловутыми ракетами наземного базирования «Калибр», сохранив существующий набор противокорабельных ракет «Гранит».

Находящийся в составе Северного флота, отправленного не так давно в миссию против обосновавшегося в Сирии так называемого исламского государства, «Адмирал Кузнецов» — первое судно этого класса — был построен на судостроительном заводе в городе Николаеве (сегодня это территория Украины) в середине 1980-х годов.

Корабль вступил в эксплуатацию в 1995 году из-за значительных сокращений оборонного бюджета, связанного с распадом Советского Союза, и аналитики считают это судно решительно «устаревшим» авианосцем. Он способен перевозить на себе максимум 52 самолета и вертолета. Погруженная на него авиагруппа включает многофункциональный палубный истребитель Су-33 (Flanker D по кодификации НАТО), многоцелевой истребитель МиГ-29К (KUB) и вертолеты Ка-27 и Ка-29.

Во время операций в Сирии в поддержку правительственных сил правителя Башара Асада судно получило боевое крещение огнем. Судно завершило свою миссию 6 января 2017 года и через месяц вернулось в Россию. Во время операций оно потеряло один самолет: МиГ-29К соскользнул с палубы при приземлении. Пилоту удалось катапультироваться.

Второй «Кузнецов»

Второй авианосец класса «Адмирал Кузнецов», обслуживавший флот китайской народно-освободительной армии под названием «Ляонин», был спущен на воду в 1998 году и впоследствии перепродан китайской народно-освободительной армии. Оснащенный РЛК «Топ-плейт» и вооружением, аналогичным российскому крейсеру, он вмещает на палубе 26 истребителей Shenyang J-15 (появившихся в результате проекта Су-33, построенного по подряду китайской авиастроительной компанией Shenyang Aircraft Corporation) и 14 вертолетов Changhe Z-18 J/F для борьбы с подводными лодками. Крейсер вступил в эксплуатацию только в 2016 году в Южном флоте и недавно был замечен спутниками во время больших учений, в ходе которых было задействовано более 40 единиц китайского флота — настоящая демонстрация силы в Тихоокеанском регионе.