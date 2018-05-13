Стало известно, какой будет погода в начале недели 13.05.2018, 16:59

В понедельник ожидаются кратковременные дожди.

Грозы ожидаются на юге Беларуси 14 мая, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по югу, днем также преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов тепла, во второй половине дня будет плюс 16-22 градуса, на севере страны - до 24 градусов.

Синоптики предупреждают, что в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!