Советник Трампа: Россия находится в сложном положении 2 13.05.2018, 17:12

Шаги президента США в отношении РФ были очень мощными.

После новых санкций администрации президента США Дональда Трампа РФ находится в сложном положении. Как передает censor.net.ua, об этом заявил в интервью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя политику Трампа в отношении России.

"Россия находится в сложном положении. Президент ввел много жестких санкций в отношении России... Шаги президента в отношении России были достаточной мощными и, считаю, россияне это почувствовали", - сказал Болтон.

Советник добавил, что сейчас россияне пытаются расширить свое влияние в Украине, в других районах Центральной и Восточной Европы, поэтому в отношениях с Россией много вопросов.

"Я думаю, они не ожидали, что мы сделаем некоторые из этих шагов. Считаю, президент Трамп продемонстрировал, что он, очевидно, не является Бараком Обамой, или одним из его предшественников", - добавил советник.