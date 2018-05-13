«Даже на пенсии вынуждены вкалывать на даче, чтобы себя прокормить» 5 13.05.2018, 17:20

1,036

ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Белорусы возмущены низкими пенсиями.

Как рассказала «Вечернему Бобруйску» читательница Лилия Пересина:

– В этом году сын, наблюдая за тем, как мы с мужем готовимся к дачному сезону, всерьез разозлился. Сказал, что это полная глупость: мотаться с весны до осени в Крапивку, тратиться на бензин, саженцы, да еще и на участке работать.

Я с ним в чем-то согласна, но свой сад-огород – это огромное подспорье с нашими скромными пенсиями. Сын рассудил иначе, заявив, что мы имеем право отдохнуть и пожить в свое удовольствие. А потом оплатил нам путевки в Египет, на 10 дней. Вот сейчас собираемся, 20 мая у нас вылет.

Муж доволен очень, так как за границей был только один раз, еще в советские времена ездил в Болгарию. Я вообще дальше Минска и Москвы никуда не выезжала. Лететь на самолете страшно, если честно, но вот, правда, хочется посмотреть, как люди отдыхают за границей. Может, мы как-то неправильно живем, если даже на пенсии вынуждены вкалывать на даче, чтобы себя прокормить? Не знаю, но очень хочу, чтобы не дети пенсионерам туры за границу покупали, а родители со своих пенсий могли делать детям и внукам такие подарки.