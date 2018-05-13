ЦСКА Гончаренко занял второе место в чемпионате России 1 13.05.2018, 17:27

Виктор Гончаренко

Фото: sport-express.ru

Возглавляемый белорусом футбольный клуб обошел «Спартак» в споре за Лигу чемпионов.

По итогам заключительного тура чемпионата России по футболу определились клубы, которые выступят в еврокубках в сезоне-2018/19, сообщает «Прессбол».

Московские "Локомотив" и ЦСКА, возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, прошли напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. Столичному "Спартаку" предстоит пройти 3-й и 4-й отборочные раунды.

"Краснодар" сыграет в групповом турнире Лиги Европы. "Зенит" стартует с 3-го отборочного раунда, "Уфа" — со 2-го. Отметим также, что клубам для участия в еврокубках нужно получить соответствующие лицензии.