ЦСКА Гончаренко занял второе место в чемпионате России

ЦСКА Гончаренко занял второе место в чемпионате России1
- 13.05.2018, 17:27
Возглавляемый белорусом футбольный клуб обошел «Спартак» в споре за Лигу чемпионов.
По итогам заключительного тура чемпионата России по футболу определились клубы, которые выступят в еврокубках в сезоне-2018/19, сообщает «Прессбол».
Московские "Локомотив" и ЦСКА, возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, прошли напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. Столичному "Спартаку" предстоит пройти 3-й и 4-й отборочные раунды.
Виктор Михайлович благодарит болельщиков за сезон! #ЦСКАанжи pic.twitter.com/3j09cchVdG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 мая 2018 г.
"Краснодар" сыграет в групповом турнире Лиги Европы. "Зенит" стартует с 3-го отборочного раунда, "Уфа" — со 2-го. Отметим также, что клубам для участия в еврокубках нужно получить соответствующие лицензии.