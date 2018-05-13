Никол Пашинян: Мы сформировали правительство национального согласия 13.05.2018, 17:40

Премьер-министр Армении провел первое совещание с участием новоназначенных министов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил совещание, в котором приняли участие новоназначенные министры, сообщает сайт newsarmenia.am со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Армении.

Президент Армении Армен Саркисян завершил накануне формирование правительства.

"Прошу вас прямо сегодня приступить к работе, ознакомиться с ситуацией, чтобы не терять времени. Есть оперативные задачи, которые нужно решить как можно скорее. Мы должны сделать жизнь граждан Армении максимально комфортной и благополучной. С политической точки зрения у нашего правительства есть приоритет - подготовить Армению к внеочередным парламентским выборам, но до того мы должны показать серьезные результаты", - сказал Пашинян.

По его словам, стилем работы правительства должен стать постоянный диалог с обществом.

"Общество должно чувствовать, что это сформированное им правительство, которое, в первую очередь, подотчетно ему и которое не только предлагает идеи, но имеет возможность обосновать их пользу", - сказал Пашинян.

Он отметил, что в ближайшее время правительство должно осуществить необходимые реформы в различных сферах и в этом отношении придал важность поддержке общества. По словам премьера, она является основным фактором, на который должна опираться деятельность правительства.

"С нашим правительством связывают серьезнейшие надежды и наша главная задача - оправдать их. Это подразумевает новые стиль, подход, философию и культуру", - сказал Пашинян.

Он отметил, что с 8-го мая понятия "премьер-министр" и "министр" в Армении должны приобрести совершенно новое значение. Пашинян заявил, что в Армении сформировано правительство национального согласия.

"Мы знаем, что в состав правительства вошли представители разных политических сил, но оно должно работать как команда, в противном случае, мы не сможем быть результативными", - сказал Пашинян.

Он назвал себя гарантом эффективной деятельности правительства и выразил надежду на взаимопонимание.

Глава правительства в числе ближайших важных задач назвал разработку программы правительства.

"Прошу, чтобы каждый министр начал работу по разработке программы правительства как можно скорее. Конечно, она должна быть оптимистичной и отражать все надежды, которые граждане Армении связывают с деятельностью правительства. Мы должны собраться с силами и перейти к работе", - подчеркнул Пашинян.

В ходе заседания была затронута дальнейшая деятельность правительства, среднесрочная программа расходов, вопросы борьбы с коррупцией и ряд других.