Генерал раскрыл план Путина в отношении Украины

Генерал раскрыл план Путина в отношении Украины1
- 13.05.2018, 17:52
Российский правитель напрасно пытается демобилизовать Украину.
Кремль во главе с правителем России Владимиром Путиным делает многое, чтобы демобилизовать и дезориентировать Украину.
Об этом "Апострофу" рассказал украинский эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Отмечается, что целью Путина является размытие украинского общества, появление пессимистических настроений, дезориентация и демобилизация Украины, - ярким свидетельством этого стало последнее празднование Дня Победы 9 мая.
"Пятая колонна и коллаборантские силы не успокоились и всячески действуют в том направлении, чтобы вернуть Украину в сторону России", - подчеркнул Богдан.
"Также проявляется все больше признаков реваншистских намерений относительно того, чтобы сменить власть в Украине таким образом, чтобы повернуть вектор Украины в сторону Кремля", - добавил генерал-лейтенант.