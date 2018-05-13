Генерал раскрыл план Путина в отношении Украины 1 13.05.2018, 17:52

Российский правитель напрасно пытается демобилизовать Украину.

Кремль во главе с правителем России Владимиром Путиным делает многое, чтобы демобилизовать и дезориентировать Украину.

Об этом "Апострофу" рассказал украинский эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Отмечается, что целью Путина является размытие украинского общества, появление пессимистических настроений, дезориентация и демобилизация Украины, - ярким свидетельством этого стало последнее празднование Дня Победы 9 мая.

"Пятая колонна и коллаборантские силы не успокоились и всячески действуют в том направлении, чтобы вернуть Украину в сторону России", - подчеркнул Богдан.

"Также проявляется все больше признаков реваншистских намерений относительно того, чтобы сменить власть в Украине таким образом, чтобы повернуть вектор Украины в сторону Кремля", - добавил генерал-лейтенант.