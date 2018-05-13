Как витебские власти ежегодно выбрасывают деньги на ремонты одних и тех же объектов 13.05.2018, 17:47

Все о ремонте дорог в Витебске.

В Витебске колокол звонит по деньгам. Выброшенным на ежегодные ремонты – одних и тех же дорог и объектов.

Лестница на Успенскую гору, построенная в 2010. Уже через год здесь появилась трещина. Через два – отвалилась штукатурка. Позже – плитка. Сейчас отделку на одной из главных туристических точек города ремонтируют ежегодно, передает «Белсат».

Та же ситуация с витебскими дорогами.

«Наверное есть какая-то связь между владельцами того завода, который производит эту плитку, и постоянными уже местами ремонта дорог, где ложится эта плитка. Даже там, где хороший асфальт, где еще хорошие дороги, все равно он снимается, и кладут плитку. Через год эта плитка крошится», – говорит Татьяна Северинец из Белорусской христианской демократии.

В двух километрах от центра Витебска журналисты видят другую картину. Разруха та же, но вместо асфальта или плитки – ямы, лужи и даже кирпичи.

«Всю жизнь в таких условиях живем. По Горького немного положили асфальт. И все, больше ничего. Нам скоро туда идти (показывает на землю, – прим.) – зачем нам асфальт?», – говорит местный житель.

Очевидно, на эти витебские улицы гости Славянского базара не заглядывали. Поэтому и вкладывать деньги сюда чиновники не спешат.

«Пусть власти подумают, что надо все-таки не только центр ремонтировать и приводить в порядок. Но и другие улицы, где живут люди», – говорит витеблянин.

Но – на это нет денег. По крайней мере это следует из ответов чиновников.

«Жители частного сектора 5-й коммунальной вместе с витебскими активистами БХД собирали подписи под обращением в горисполком и городской совет депутатов», – говорит общественная активистка Елена Шабуня.

Белорусы просили заасфальтировать улицы Витебская, Зеленая, Рижская, Киевская, Широкая, Сметанина и 43-ей Армии. Однако, получили отказ. Цитируя заместителя председателя Витебского исполкома Сергея Солгаева, «в связи с дефицитом финансовых средств в государственном бюджете».