Случчанин стал чемпионом мира по тайскому боксу 1 13.05.2018, 18:36

Алексей Крепец слева

Алексей Крепец тренирует сотни жителей Слуцка.

25-летний Алексей Крепец завоевал чемпионский пояс по тайскому боксу на международном турнире GMMA, который прошёл на острове Родос (Греция) в начале мая, пишет kurjer.info.

Минский клуб смешанных единоборств ММА «Феникс», от которого выступал случчанин, занял три первых места на этих соревнованиях.

«Мы вообще не планировали выступать с тайским боксом, потому что травмировалось много людей. Но нам предложили — и мы согласились. Итого — четыре чемпионских пояса. Все довольны», — сказал спортсмен.

В турнире в Греции участвовали бойцы России, Украины, Беларуси, Молдовы, Португалии.

Алексей, выпускник СШ № 2, семь лет занимается смешанными единоборствами ММА в клубе «Феникс». В 2017 году он открыл в слуцкой школе № 11 его филиал. Там вместе с Антоном Бартошиком, чемпионом Беларуси по ММА-2016, он тренирует около сотни случчан — от 6 до 45 лет. Алексей имеет следующие титулы: серебряный призёр Беларуси по ММА, мастер спорта по Грэпплингу, бронзовый призёр Международного турнира по рукопашному бою -2017 и другие.