Отчисленные студенты ищут помощи у правозащитников 13.05.2018, 18:14

Леонид Судаленко борется за восстановление третьекурсников.

В правовую приемную правозащитного центра «Весна» в Гомеле за юридической помощью обратились отчисленные из университета транспорта (БелГУТ) трое студентов. Юрист Леонид Судаленко помог подготовить жалобу в суд об отмене приказа об отчислении и восстановлении третьекурсников в учреждении образования.

Как рассказали парни, в конце апреля они отмечали в общежитии день рождения, громко слушали музыку. Вахтер вызвала милицию.

- Мы признаем факт распития спиртного в тот вечер, но не согласны с отчислением. Ректор Юрий Кулаженко применил к нам сразу исключительную меру взыскания, хотя за три года учебы на дневном отделении мы к ответственности не привлекались, с успеваемостью тоже не имели проблем, например у меня средний балл составляет 9,2 – заявил один из парней по имени Евгений.

По их словам, ситуацию усугубляет тот факт, что даже после службы в aрмии они не смогут восстановиться на учебе, так как отчислены за распитие спиртных напитков.

- Кодекс об образовании четко регламентирует случаи, при наличии которых студент может быть отчислен из учреждения образования. Это пропуск без уважительных причин занятий или систематическое неисполнение возложенных обязанностей, при условии, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. В деле гомельского БелГУТа студентов отчислили в противоречие со статьей 128 кодекса об образовании, - написал в жалобе суду Леонид Судаленко.

Правозащитники намерены оказать отчисленным студентам помощь в поисках адвоката, а также организовать независимое наблюдение за ходом дела в суде.