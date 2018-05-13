Немецкие либералы выступили в поддержку санкций против России 1 13.05.2018, 18:46

Евросоюз правильно отреагировал на аннексию РФ украинского Крыма.

Свободная демократическая партия (СвДП) высказалась в поддержку санкций Запада против России, пишет «Немецкая волна». В ходе голосования, прошедшего в воскресенье, 13 мая, на съезде СвДП в Берлине подавляющее большинство делегатов выступило за сохранение санкционных мер в отношении РФ.

Инициатива зампредседателя СвДП Вольфганга Кубикки (Wolfgang Kubicki), призывавшего"критично пересмотреть" санкции Запада, привела к жестким дебатам внутри партии. В итоге предложение не нашло поддержки у большинства однопартийцев.

В свою очередь, Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff), который также является замглавы Европарламента, призвал к сохранению санкций с одновременным усилением диалога с Москвой. По словам Ламбсдорфа , в 2014 году Евросоюз правильно отреагировал на аннексию Россией украинского Крыма. "В такой ситуации ни нытье, ни бряцанье оружием не является верным решением", - подчеркнул замглавы Европарламента.

Съезд Свободной демократической партии (СвДП), прошедший на этих выходных в Берлине, стал первым с момента выборов в бундестаг. Помимо вопроса санкций в отношении России, делегаты также обсудили текущее руководство Ангелы Меркель (Angela Merkel) и запланированный министерством финансов бюджет.