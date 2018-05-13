«Деноминация стала поводом залезть людям в карман» 3 13.05.2018, 18:57

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Власти постепенно накручивают цены.

Как рассказала «Вечернему Бобруйску» Елена Кабышева:

– Меня возмущает рост цен на продукты. Раньше все исчислялось тысячами, и это казалось существенным, а теперь те же 20 копеек воспринимаются людьми как мелочь. Вот и накручивают цены потихоньку. Я понимаю: считаешь, что дорого – не бери. Но ведь элементарная совесть у владельцев магазинов должна быть! Деноминация стала поводом залезть людям в карман.

Разница на апельсины, например, в разных торговых сетях может составлять около двух рублей. То же самое с хлебом, молоком и т.д. С одной покупки можно сэкономить 4-5 рублей, если внимательно смотреть на ценники. Но у меня порой нет времени заниматься такой ерундой, я хочу прийти в первый попавшийся магазин и купить по адекватной цене то, что мне надо.

В той же Польше за 15 долларов можно набрать продуктов на несколько дней, и все свежее и качественное. У нас за 30 рублей купишь стандартный набор пенсионера: «молочку», крупы, куриные окорочка на акции, если повезет, масло, хлеб и немного конфет, чтоб себя побаловать. О рыбе, фруктах и овощах рядовому пенсионеру можно забыть. Я считаю, что это издевательство над людьми, у многих из которых теперь весь смысл жизни сводится к тому, чтобы найти дешевую еду.